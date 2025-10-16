Egy kutatásból kiderült, kik válhatnak hamarosan munkanélkülivé a mesterséges intelligencia miatt

A Microsoft készített egy kutatást azzal kapcsolatban, hogy mely szakmáknál veszélyeztetheti az emberek munkahelyeit leginkább a generatív mesterséges intelligencia (MI) terjedése. A vizsgálat szerint vannak olyan munkakörök, ahol szinte 100 százalékban el tudja majd végezni a mesterséges intelligencia a feladatokat, így ezek művelőinek jó eséllyel más munkát kell keresniük a következő években vagy évtizedekben. Egyesek szerint sok munkakörben valójában csak a munkavégzés módját fogja megváltoztatni az MI, míg más szakértők úgy látják: valós veszély, hogy az emberek a munkájukat is elveszíthetik.

A Microsoft kutatási részlege még július legvégén publikálta azt a 42 oldalas kutatást,

amelyben megnevezték, hogy melyek azok a munkakörök, amelynél az MI leginkább ki tudja majd váltani az emberi feladatvégzést, és melyik azok, amelyeknél ez a legkevésbé igaz.

A vizsgálatról akkor még külföldön is viszonylag kevés lap számolt be – leginkább csak gazdasági portálok írtak róla – most viszont némi késéssel ismét felkeltette egyesek figyelmét.

Ezek az MI által legveszélyeztetettebb, illetve a legkevésbé veszélyeztetett szakmák

A Microsoft kutatói a vizsgálatban azt is közölték, hogy melyik az a 40 munka, amelynél a generatív mesterséges intelligencia a legnagyobb részben el tudja végezni a feladatokat. A vizsgálat készítői azt is feltüntették, hogy az MI nagyjából hány százalékban tudja majd elvégezni a munkát.

A felsorolásban egymástól meglehetősen eltérő területek szakmái szerepelnek. Így néz ki a lista:

Tolmácsok és fordítók 98% Történészek 91% Matematikusok 91% Korrektorok 91% Automatikus gépi kódolók 90% Írók és szerzők 85% Statisztikai asszisztensek 85% Értékesítési képviselők 84% Műszaki írók 83% Újságírók 81% Utaskísérők 80% Telefonos operátorok80% Szerkesztők 78% Mezőgazdasági és háztartási oktatók 77% Politológusok 77% Adattudósok 77% Földrajztudósok 77% Hírolvasók és rádiós DJ-k 74% Brókercégek alkalmazottai 74% Webfejlesztők 73% Ügyfélszolgálati asszisztensek 72% Banki, könyvelői területen dolgozó ügyfélszolgálatosok 72% Jegyértékesítők és utazási ügynökök 71% Piackutatási elemzők 71% Concierge-ek 70% Üzleti területen oktatók 70% Személyes pénzügyi tanácsadók 69% Gazdaságtan tanárok 68% Menedzsment elemzők 68% Telefonközpontosok 68% Telemarketingesek 66% Reklámértékesítési ügynökök 66% Levéltárosok 66% Közbiztonsági távközlési szakemberek 66% Könyvtártudományi tanárok 65% Termékpromoterek 64% Modellek 64% PR-szakemberek 63% Pultosok és kölcsönzői ügyintézők 62% Pincérek és pincérnők 60%.

Ezzel párhuzamosan a kutatók megnevezték azt a 40 szakmát is, ahol a legkevésbé jelent „veszélyt” a mesterséges intelligencia. Erre a listára is eltérő területek munkakörei kerültek fel, de jellemzően kétkezi, fizikai foglalkozásokról van szó:

Betegápolók 0% Padlócsiszolók 0% Cölöpverők 0% Vasútépítési és -karbantartási dolgozók 0% Öntőformák és magformák készítői 0% Vízkezelő telepek üzemeltetői 0% Hidak és zsilipek kezelői 0% Kotrógépek kezelői 0% Protézisgyártók 1% Gázkompresszor/szivattyútelep-kezelők 1% Olaj- és gázipari munkások 1% Útburkolás/felületkezelés/tömörítés területén dolgozók 1% Fakitermelő gépkezelők 1% Motorcsónakvezetők 1% Tetőfedő segédek 2% Tetőfedők 2% Szobalányok/takarítók 2% Autópálya-karbantartók 3% Mosogatók 3% Cement- és betonmunkások 3% Teherautó- és traktorvezetők 3% Sebészi asszisztensek 3% Gumiabroncs-gyártók 3% Veszélyes anyagok eltávolítását végző munkások 4% Festő/vakoló asszisztensek 4% Autóüveg-szerelők/javítók 4% Gumiabroncs-javítók/cserélők 4% Gyártási munkások asszisztensei 4% Orvosi berendezések előkészítői 4% Csomagoló- és töltőgép-kezelők 4% Tűzoltócsapatok vezetői 4% Szemészeti technikusok 4% Üzem- és rendszerkezelők 5% Száj- és arccsontsebészek 5% Hajómérnökök 5% Gépbetöltők és kirakodók 5% Vérvételi szakemberek 6% Ápolóasszisztensek 7% Balzsamozók 7% Masszázsterapeuták 10%

A vizsgálat alapját 200 ezer, a Microsoft Bing Copilot nevű generatív MI-rendszer folytatott felhasználói párbeszéd képezte, amit a kutatók összevetettek az MI teljesítményéről a foglalkozási adatok keresztül kinyerhető információkkal is. „A legmagasabb MI-alkalmazhatósági pontszámokat a tudásalapú foglalkozási csoportok kapták, például a számítástechnikai és matematikai területek, valamint az irodai és adminisztratív támogatás, továbbá az olyan foglalkozások, mint az értékesítés, amelyek munkatevékenységei információszolgáltatást és -közlést

tartalmaznak” – írták a kutatás összefoglalójában.

Elveszi-e az emberek munkáját, vagy inkább csak átalakítja?

A Fortune.com a kutatást ismertető korábbi cikkében hangsúlyozta: azok a feladatok, amelyeket az MI kiválthat, jellemzően olyan foglalkozások – például a politológusok, újságírók és menedzsment elemzők – amelyekhez általában legalább egy diplomára is szükség van.

Ez egyben azt is jelentheti, hogy a diploma – amely egykor a karrierbeli előrelépés biztos útjának számított – a jövőben már nem jelent védelmet a változó trendekkel szemben.

„Az oktatási követelmények tekintetében azt tapasztaltuk, hogy az MI jobban alkalmazható az alapszakos diplomát igénylő foglalkozásokban, mint az alacsonyabb követelményeket támasztó foglalkozásokban” – írták a kutatók a lap szerint. Figyelemreméltó másrészt, hogy vannak olyan karrierutak, ahol az MI-nek való kitettség alacsony, és amelyek iránt egyre nagyobb a kereslet. Különösen az egészségügyi szektorban tapasztalható ez a jelenség – az amerikai Munkaügyi Hivatal korábban szintén azt közölte, hogy a következő évtizedben a legnagyobb számú új munkahelyet a személyre szabott egészségügyi és ápolási ágazat fogja létrehozni.

Emellett még a kutatók elismerték, hogy

még az ő eredményeik sem tükrözik az MI-forradalom teljes hatását, ugyanis a vizsgálat csak a generatív technológiára terjedt ki – amelyen túlmenően még más területeken is további automatizálást okozhat az MI alkalmazása.

„Vizsgálatunk kizárólag a nagy nyelvi modellekre [ezek közé tartozik például a ChatGPT vagy a Google Gemini – a szerk.] vonatkozik: az MI egyéb alkalmazásai bizonyosan hatással lehetnek a gépek üzemeltetésével és felügyeletével kapcsolatos foglalkozásokra, például a teherautóvezetésre” – írták.

Kiran Tomlinson, a Microsoft vezető kutatója a Fortune-nek elmondta: a vizsgálatban arra összpontosítottak, hogy meghatározzák, mely területeken változtathatja meg az MI a munkavégzés módját, és nem arra fókuszáltak, hogy elvehetik vagy helyettesíthetik-e az emberi munkahelyeket a gépek.

„A kutatásunk azt mutatja, hogy az MI sok feladatot támogat, különösen a kutatással, írással és kommunikációval kapcsolatosakat, de nem jelzi azt, hogy bármelyik foglalkozást teljes mértékben el tudná látni”

– mondta Tomlinson.

Van azért, akinek már részben elvette a munkáját – és nem kizárt, hogy 3-5 éven belül gyökeresen átalakul a munkaerőpiac

Ugyanakkor annak, hogy az MI ne tudná ellátni az adott munkaköröket, már most ellentmondanak némiképp a gyakorlati tapasztalatok. A Sky News pénzügyi blogja ezzel kapcsolatban felhozott több példát is, köztükegy 38 éves szabadúszó író, Joe Turner esetét,

aki az utóbbi két évben az ügyfeleinek 70%-át elvesztette a chatbotok miatt, és ezáltal 120 ezer angol font (átszámítva kb. 54 millió forint) bevételtől esett el.

Turner példaként említett egy esetet: 2023 decemberében kapott egy e-mailt kapott egy olyan weboldaltól, ahol előtte tíz évig dolgozott szabadúszóként. „Használt valaha is mesterséges intelligenciát?” –kérdezték tőle a levélben, mire azt válaszolta, hogy nem. Ezután a válasz után többet már nem is keresték, amivel egyik napról a másikra nagyjából 30 ezer fontot vesztett éves jövedelméből. „Felmentem a weboldalukra, és rájöttem, hogy mesterséges intelligenciát használnak helyettem” – fogalmazott a férfi, akinek egyik ügyfele a másik után tűnt el hasonló módon.

Az ő munkakörénél a Microsoft kutatása szerint 85 százalékban tudja elvégezni az MI a munkát az emberek helyett. Turner – a Kiran Tomlinson által elmondottakra reagálva – azt mondta: ő „nem veszi be”azt a szöveget, hogy az MI nem veszi el az emberek munkáját. „Így akarják ezt eladni nekünk” – mondta.

A szakértők, akikkel a Sky News beszélt, hasonlóan szkeptikusak voltak a Microsoft e téren megmutatkozó optimizmusával kapcsolatban.

„Ha három-öt év múlva megnézzük ezeket a munkaköröket, akkor nagyon nagy az esélye, hogy teljesen felváltják őket. Kivéve azokat a területeket, ahol a kapcsolatok vagy a döntéshozatal fontos szerepet játszik”

– mondta a hírportálnak egy mesterséges intelligenciával foglalkozó tanácsadó, aki több mint tíz éves tapasztalattal rendelkezik az MI-technológia közel 40 vállalatnál történő bevezetésében, és jelenleg üzleti megbízásai miatt csak névtelenséget kérve vállalta, hogy nyilatkozik.

„Ezek a típusú munkák természetüknél fogva a leginkább ki vannak téve annak, hogy teljes egészében felváltsák őket az eszközök. Egy nagyon fontos fordulópont tanúi vagyunk a világban” – mondta vele egyetértve Xinrong Zhu, az Imperial College London mesterséges intelligenciával foglalkozó adjunktusa.

Figyelemreméltó az is, hogy több informatikai nagyvállalat – többek között, a Microsoft, az Amazon vagy a Klarna – már felváltotta az emberi munkakörök egy részét mesterséges intelligenciával.

A Microsoft korábban bejelentette, hogy 15 ezer alkalmazottját elbocsátja, miközben 69 milliárd fontot fektetnek be adatközpontokba mesterséges intelligencia modellek képzésére, és állítólag mesterséges intelligenciát használnak a call centerekben azért, hogy évente 500 millió dollárt takarítsanak meg. Az Amazon vezérigazgatója, Andy Jassy szintén azt mondta, hogy jelentősen csökkenteni fogják a személyzetet a mesterséges intelligencia alkalmazásával. És beszédes az is, hogy a Deloitte felmérése szerint pedig a nemzetközi vállalatok mintegy 78%-a tervezi az AI-ra fordított összköltségek növelését a 2025-ös pénzügyi évben.

Ugyanakkor az,, hogy az AI el fogja venni a munkahelyeket, még nem jelenti azt, hogy már most is képes rá. „Nem mondanám, hogy az MI olyan helyzetben van, hogy azonnal elbocsátásokat generálhat: a legtöbb vállalkozásban inkább a felvételek befagyasztását látjuk” – mondta az imént említett mesterséges intelligenciával foglalkozó tanácsadó, megjegyezve: az MI-t a vállalatok sokszor csak kifogásként használják a munkaerőpiacon, és sok esetben valójában inkább makrogazdasági hatások okoznak elbocsátásokat vagy a felvétel befagyasztását.

Azt viszont a techguruk is elismerték már, hogy a mesterséges intelligencia idővel munkahelyeket fog megszüntetni.

Dario Amodei, az Anthropic vezérigazgatója figyelmeztetett, hogy az MI „az összes belépő szintű fehérgalléros állás felét eltüntetheti”, míg az OpenAI vezetője, Sam Altman szerint egész foglalkozási kategóriák „teljesen eltűnnek”.

„Dicsőíteni akarják a modelleket” – mondta erről Dr. Fabian Stephany, az Oxfordi Egyetem munkaügyi közgazdásza és a Microsoft alatt, de a vállalatól függetlenül működő AI Economy Institute kutatója. Hozzátette: Én egy kicsit higgadtabb, pragmatikusabb megközelítést javasolnék. Gondoljunk rá úgy, mint egy technológiára, és nézzük meg, hogyan hatott a technológia a munkaerőpiacra a múltban” – utalva ezzel például arra, hogy az ipari forradalom idején rengeteg munkahely megszűnt, ahogy hasonló hatással bírt például az is, hogy Henry Ford 1913-ban tökéletesítette és közismertté tette a futószalagot.

Van azért olyan eset, amikor nem válik be az MI

A már említett Joe Turner ugyanakkor azt is elmondta: az elmúlt néhány hónapban voltak olyan ügyfelei, akik „pironkodva” visszatértek,

miután rájöttek, hogy az MI tartalmainál a sablonos kifejezéseken és modoros megfogalmazásokon látszik, hogy egy „lelketlen gép” írta a szöveget.

„MI-nek hívják, de ez nem mesterséges intelligencia. Csak egy szavakból álló adatbázis, amelyben logikai modellek vannak. A szavakat a megfelelő sorrendbe rendezi, de végül semmit sem jelentenek” – összegezte véleményét a férfi.

Kapcsolódó tartalom Magyarország elsők között csatlakozik Európa legnagyobb szuperszámítógépéhez A részleteket a Magyar Kutatási Hálózat ismertette.

Kiemelt kép: a kínai fejlesztésû, mesterséges intelligenciával mûködõ DeepSeek alkalmazás egy okostelefonon Pekingben 2025. január 28-án. A Reuters szerint a DeepSeek-et január 27-én már többen töltötték le az Egyesült Államokban, mint a korábban piacvezetõ amerikai ChatGPT-t. A DeepSeek sikerének hírére zuhanni kezdtek a mesterséges intelligencia-iparban érdekelt amerikai cégek részvényei. A DeepSeek-et egyébként január 27-én kibertámadás érte, ezért a vállalat korlátozta az új felhasználók regisztrációját. MTI/AP/Andy Wong.