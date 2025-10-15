A kormány új korszakot nyit a magyar lakáspiacon – jelentette ki Panyi Miklós

A kormány az Országgyűlés elé terjesztette a társasházi építményi jog bevezetését célzó törvényjavaslatot, amely új korszakot nyit a magyar lakáspiacon – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerdán a Facebook-oldalán.

Panyi Miklós azt írta, hogy az új jogintézmény minden korábbinál biztonságosabbá teszi az új lakások vásárlását, egyúttal pedig lendületet ad az építőiparnak.

Kiemelte, hogy

a társasházi építményi jog minden korábbinál nagyobb biztonságot fog nyújtani a társasházi fejlesztések ideje alatt a vásárlók, a kivitelezők és a hitelezők számára: a társasházi építményi jog révén az építés alatt álló lakások egy erős, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogi státuszt kapnak.

A társasházi építményi jog a lakás elkészültével tulajdonjoggá alakul át, ugyanakkor már azt megelőzően is jelzálogjoggal terhelhető. E jogintézmény bevezetésével egyrészről minden vevő sokkal nagyobb védettséggel fog rendelkezni a lakásfejlesztés ideje alatt, másrészről megnyílik az ingatlanok fejlesztés alatti hitelezhetőségének lehetősége is – fejtette ki az államtitkár.

A politikus úgy fogalmazott, hogy ez az új helyzet valódi áttörést hoz az új lakások szegmensében, hiszen az új lakásokra azok elkészülte előtt, akár már két évvel korábban adásvételi szerződést lehet kötni, és arra a fix 3 százalékos hitel, további otthonteremtési hitelek (csok plusz) és piaci hitelek is igénybe vehetőek lesznek.

A társasházi építményi jog bevezetésével és a fix 3 százalékos hitellel számos lakásfejlesztés jelentős többletfinanszírozásra tud szert tenni, ami nagymértékben fogja gyorsítani a szükséges új lakásfejlesztések elindulását és a még fejlesztés alatti álló lakások korábbi és jóval nagyobb számú lekötését – írta.

Hozzátette:

ez pedig jelentősen csökkenti az üzleti kockázatokat, meggyorsítja a következő projekt elindulását, leszorítja a külső hitelből történő finanszírozási költségeket, és ezzel elősegíti lakásárak – akár négyzetméterenként 70-80 ezer forintos – csökkenését is.

A kormány célja, hogy az Otthon Start Program keretében 5 év alatt 50 ezerrel több, a fiatalok lakhatását kielégítő lakás épüljön meg Magyarországon – közölte Panyi Miklós.

„A fix 3 százalékos hitel, az új lakásfejlesztések gyorsított engedélyezési eljárásának lehetősége és a társasházi építményi jog bevezetése egy olyan három pilléren nyugvó ösztönző közeget hoznak létre, amellyel új korszak veszi kezdetét a magyar lakáspiacon. Az otthon startos vevők és az otthon startos ingatlanokat építő fejlesztők mellé tehát érkezik a társasházi építményi jog, s vele a magyar lakáspiac reneszánsza” – hangsúlyozta bejegyzésében a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

