További 30 ezer forint megtakarítási lehetőséget rejt a háromgyermekes anyák szja-mentessége

A Bankmonitor elemzése elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy ha a háromgyermekes, immár szja-mentességet élvező anya és az apa együtt élnek, együtt nevelik gyermekeiket, akkor a továbbra is járó családi adókedvezményt érdemes az apa jövedelméből érvényesíteni, ezzel tovább optimalizálható a családtámogatások mértéke.

A kormány október elsején életbe lépő intézkedése nyomán a háromgyermekes édesanyák mentessé váltak a személyi jövedelemadó (szja) fizetése alól és fontos tudni, hogy ez nemcsak a kiskorú gyermekeket nevelőkre vonatkozik, hanem minden nőre, aki életében legalább három gyermeknek életet adott.

Természetesen emellett a családok számára továbbra is elérhetőek a családtámogatási rendszer eddig is működő elemei, így a gyermekek után járó adókedvezmény is.

A bankmonitor.hu oldalon elérhető elemzés ismerteti: hogyan optimalizálhatják a családok a támogatások mértékét, mit érdemes tennie egy házaspárnak, hogy maximálisan kihasználhassanak minden rendelkezésükre álló támogatást.

A portál ismerteti, hogy ha a háromgyermekes édesanyák leadnak munkáltatójuknak egy adóelőleg-igazolást, akkor már a következő havi bruttó fizetésükből sem vonják le az szja-t, ha esetleg ezt nem kívánják megtenni, akkor adómentességüket majd a következő esedékes éves szja-bevallásukban is érvényesíthetik.

A cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy az szja-mentesség éves szinten akár több százezer forint extra jövedelmet jelent az érintett mintegy 250 ezer család számára, hiszen alapesetben a bruttó fizetést két tétel csökkenti: a 15 százalékos szja és a jelenleg 18,5 százalékot kitevő társadalombiztosítási járulék, így a nők bruttó átlagbérét figyelembe véve, ami a KSH adatai szerint 2025 első félévében 635 564 forint, akkor ez a két tétel 95 335 forint és 117 579 forint. Ez azt jelenti, hogy

egy átlagbért kereső háromgyermekes édesanya akár 95 335 forinttal többet vihet haza október elsejétől az szja-mentesség miatt, ami éves szinten több mint egy millió forint.

A Bankmonitor cikke fontosnak tartja megjegyezni, hogy ha az szja-mentes édesanya nem egyedülálló, akkor érdemes átgondolni, hogy a családi adókedvezményt a házaspár melyik tagja érvényesítse a fizetéséből, ugyanis, ha az adókedvezmény is az édesanya nevén van, akkor a családi adókedvezmény és a visszatérítendő szja összege meghaladná a befizetett adót.

A portál számításai szerint egy átlagbért kereső édesanyának 243 835 forint járna összesen adóvisszatérítésként, az adókedvezményből és az szja-mentességből, míg a befizetett járulékok összege 212 914 forint, így több mint 30 000 forint támogatás veszne el havonta. A cikk ezért arra is felhívja a figyelmet, hogy

ha a szülők együtt nevelik a gyermekeiket, akkor érdemes a családi adókedvezményt az apának felvenni, így a támogatások mértéke optimalizálható.

A cikkben a Bankmonitor egyebek között a családoknál maradó jelentős összegek felhasználásával kapcsolatban is nyújt tanácsokat: ezeket a pénzeket a kiegyensúlyozott családi büdzsével rendelkezőknek érdemes középtávú megtakarítási célokra félretenni, vagy éppen egy fix 3 százalékos kamatozású hitel felvételét követően annak törlesztőrészletére fordítani, netán a nyugdíjas évekre gondolva olyan megtakarítási konstrukciót indítani, amelyhez az éves befizetések után állami támogatás is jár.

Mint ismert, október elsejétől újabb jelentős intézkedéssel bővült a kormány családpolitikai programja: immár 250 ezer háromgyermekes édesanya vált jogosulttá a teljes személyijövedelemadó-mentességre. A döntés újabb állomása annak a több mint egy évtizede tartó folyamatnak, amelynek célja a családok megerősítése és a gyermekvállalás ösztönzése.

