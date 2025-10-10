Szijjártó Péter: Magyarország sokat profitál a Kínával fenntartott stratégiai együttműködéséből, tízezer munkahely jött létre hazánkban

Magyarország nagyon sokat profitál a Kínával fenntartott stratégiai együttműködésből, ennek nyomán például már eddig is több mint tízezer munkahely jött létre hazánkban – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A tárcavezető a minisztérium tájékoztatása szerint az észak-kínai Hopej tartomány kormányzóját fogadta, majd a régió rendkívüli szerepét méltatta, rámutatva, hogy havonta ezer tehervonat indul onnan Európa felé, illetve több helyi vállalat is beruházást tervez Magyarországon.

Kifejtette, hogy

Magyarország igen sokat profitált a Kínával fenntartott stratégiai együttműködéséből, hazánk elsőként csatlakozott Európában az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez, amelynek nyomán modern beruházások és több mint tízezer munkahely jött létre.

„Ezért mi a saját tapasztalataink alapján ellenezzük a világ blokkosodását, és kiállunk a kölcsönös tiszteletre és szabályokra épülő világkereskedelem működése mellett” – szögezte le.

„Jó lenne, ha Európa nem ideológiai, hanem gyakorlati alapon közelítene a Kínával való együttműködéséhez” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)