Kínai cég szerzett többségi tulajdonrészt a Media Marktban

A Világgazdaság beszámolója szerint az, hogy a kínai JD.com többségi tulajdont szerzett a MediaMarktban nem veszélyezteti a vállalat függetlenségét, hanem felgyorsítja az áruházlánc már korábban kijelölt stratégiáját. Szilágyi Gábor, az áruházlánc magyarországi igazgatója a portálnak nyilatkozva azt mondta, hogy

az ázsiai cégcsoport a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi szereplője, és logisztikai, illetve IT-kapacitásokat hoz Európába, amelyekből a MediaMarkt és a vásárlók is profitálhatnak, hozzátéve, hogy ez egy stratégiai együttműködés amelyben minden fél nyer.

A cégvezető egyebek között azt is elmondta, hogy a JD.com célja, hogy Kínán kívül is kiépítse saját infrastruktúráját, és a MediaMarktban történő többségi tulajdonszerzése egy európai növekedési stratégiába illeszkedik.

Azzal, hogy a kínai cég bevásárolta magát a MediaMarktba, azt nem beolvasztani, hanem fejleszteni kívánja és a MediaMarkt továbbra is független vállalatként működik, a JD.com pedig elsősorban logisztikai és informatikai kompetenciákat hoz a közös munkába

– mondta el a Vg.hu-nak Szilágyi Gábor.

A cégvezető szerint a tranzakcióval a vásárlók járhatnak jobban, a MediaMarktnak pedig megmarad a saját adatbázisa, nem lesz Kína irányába egyfajta adatáramlás.

Szilágyi Gábor a Világgazdaságnak egyebek között azt is elmondta: úgy látja, hogy a két vállalat együttműködése a vásárlók, a munkatársak és a beszállítók számára is új perspektívát nyit, a kínai partner technológiai ereje és a MediaMarkt európai piaci tapasztalata együtt teheti még versenyképesebbé a vállalatot.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: hirado.hu)