Az NGM szóvívője közölte, mikortól érhető el a kkv-k számára a fix 3 százalékos hitel

Hétfőtől érhető el a fix 3 százalékos hitelprogram a kis- és közepes vállalkozások (kkv) számára; a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a vállalkozások igényeinek megfelelő konstrukciót dolgozott ki a vállalkozások megkérdezésével – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője az M1 aktuális csatornán pénteken. A szóvivő közölte: a kormány nem Tisza-adóval venne el több pénzt a vállalkozásoktól, hanem azon dolgoznak, hogy minél több legyen náluk.

Hozzátette: a hétfőtől elérhető hitel sok mindenre felhasználható, az érintettek ismerik a termékeket. Hét termék áll rendelkezésre a konstrukcióban, az ismert bankfiókokban. A Demján Sándor programon keresztül 1400 milliárd forintnyi támogatás jut a hazai kkv-knak – jelezte. A szóvivő szerint termelékenységjavító, energetikai korszerűsítő fejlesztések valósultak már meg a programban.

„Amikor támogatjuk ezeket a vállalkozásokat, akkor hiszünk abban, hogy egy vállalkozás tud bővülni”

– fogalmazott, hozzátéve: a magyar vállalkozásokat szeretnék előnyben részesíteni, és még többet igyekeznek értük tenni, például ezzel a fix 3 százalékos kamattal.

Kitért arra, hogy számos intézkedés járul hozzá a lakossági fogyasztás növekedéséhez. Példaként említette a megemelt családi adókedvezményt, a csed és a gyed adómentessé válását, vagy a három gyermekes édesanyák szja-mentességét, illetve a nyugdíjasok utalványát.

„Mi nem Tisza-adóval vennénk el tőlük több pénzt, hanem azon dolgozunk, hogy minél több legyen náluk”

– fogalmazott.

Az a gazdaság, amely egyszerre indít ennyi gazdaságfejlesztési, adócsökkentési programot, nem lehet rossz bőrben – hangsúlyozta a miniszterelnök

A kormányfő péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, nagy az érdeklődés a program iránt, és egyúttal köszönetet mondott a részletszabályok kidolgozásáért Nagy Eleknek. A miniszterelnök úgy látja, részletszabályok kidolgozása még sokkal nehezebb, mint a főszabály a kidolgozása. Emlékeztetett arra is, hogy a hitel iránti igény a Széchenyi kártya rendszeren keresztül lesz folyósítva. A kormányfő szerint az igénybe vehető összeg felső határa sok magyar kis és középvállalkozó számára áll majd rendelkezésre. Orbán Viktor kifejtette, hogy szerinte a magyar gazdaság ma abban az állapotban van, hogy egyszerre tud elindítani egy fix háromszázalékos otthonteremtési hitelt, egy fix háromszázalékos kis és középvállalkozói hitelt, és egyszerre tudja végrehajtani Európa legnagyobb adócsökkentést. „Az a gazdaság, amelyik erre képes, nem lehet rossz bőrben” – jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint ezek alapján a magyar gazdaságpolitika „mágikus száma” a hármas.

Kiemelt kép: Palóc André, az NGM szóvivője (Fotó: hirado.hu)