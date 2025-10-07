Le sem teszik az ingatlanosok a telefont, óriási érdeklődés övezi az Otthon Start programot

Le sem teszik a telefont az ingatlanosok, hatalmas érdeklődés övezi az Otthon Start programot, naponta átlagosan ezer igénylést nyújtanak be. A fix 3 százalékos kamatozás kiszámíthatóságot és biztonságot jelent a hitelfelvevők számára.

Lendületesen növekszik a jelzáloghitel-piac a támogatott konstrukcióknak köszönhetően – áll az OVB közleményében.

Szeptemberben a jelzáloghitelek, és ezen belül a 3 százalékos fix kamatozású, államilag támogatott konstrukciók iránti kereslet is a többszörösére emelkedett az éves átlaghoz képest –számolt be a Világgazdaság.

Bedő Csaba az OVB Magyarország banki üzletágának igazgatója kiemelte, hogy

Az Otthon Start keretében nyújtott államilag támogatott fix 3 százalékos hitel, akár a csok plusz hitellel kombinálva olyan konstrukció, amely jó lehetőség lehet az elsőlakás-vásárlók számára. Az érdeklődők több mint fele a 26–35 éves korosztályból került ki. A legtöbben 500 ezer–1 millió forint közötti havi nettó jövedelemmel rendelkeznek és a maximális, 25 éves futamidő (81,7 százalék) alatt tervezik visszafizetni az igényelt hitelt.

Az alacsony havi törlesztőrészlet mellett a lakosság egyre inkább a stabil, kiszámítható finanszírozási formákat keresi.

A támogatott konstrukciók iránti élénk érdeklődés várhatóan 2025 utolsó negyedévében tovább emelkedik.

Néhány hét alatt több tízezer, a fix 3 százalékos hitelre beadott igénylés érkezett a hazai pénzintézetekhez.

A magyarok egyértelműen tulajdonláspártiak

– derül ki a Duna House kutatásából, amely során a megkérdezettek 86 százaléka maximálisan egyetértett azzal, hogy a saját ingatlan biztonságot nyújt, háromnegyedük pedig mindig is saját lakás vásárlásában gondolkodott. Ugyanakkor tízből kilencen számítanak bonyodalmakra, nehézségekre ingatlanvásárláskor.

Ingatlanügyekben az emberek családtagjaik és barátaik véleményére támaszkodnak, és csak utánuk következnek a szakértők. Sőt még kapcsolódó finanszírozási kérdésekben is szülők, nagyszülők, testvérek és egyéb rokonok „előzik” a pénzügyi tanácsadókat – derül ki a felméréséből.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)