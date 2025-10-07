Az államtitkár ismertette, miért indult társadalmi egyeztetés a fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban

A fix 3 százalékos hitellel kapcsolatban társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslatok jelentős könnyítéseket és praktikus megoldásokat tartalmaznak több társadalmi csoportnak és speciális helyzetekre, emellett lehetővé válik a bontással egybekötött építkezésekre való hitelfelvétel és az építések hitellel való előfinanszírozása is. A javasolt változtatásokkal összességében több tízezer fiatal juthat kedvezőbb feltételekkel a fix 3 százalékos hitelhez, sok ezer honfitársunk számára pedig megnyílik a hitel igénylésének lehetősége – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára kedden a Facebook-oldalán.

Panyi Miklós bejegyzése szerint a társadalmi egyeztetésre bocsátott módosító javaslat könnyítést tartalmaz a gyermekek otthongondozási díjában és az ápolási díjban részesülők vonatkozásában, valamint a megváltozott munkaképességűek számára is: ők ugyanis a biztosítotti jogviszonyuk tekintetében kedvezőbb feltételek mellett lehetnek jogosultak a kölcsönre. A javaslat szerint a jövőben azok is igényelhetik majd a hitelt, akiknek korábban 180 napnál rövidebb ideig volt két, 50 százalékot meg nem haladó, ugyanakkor 15 millió forintnál értékesebb tulajdoni hányaduk – tette hozzá.

Indoklása szerint ugyanis korábban előfordultak olyan helyzetek, hogy az eladott és a vásárolni kívánt résztulajdonok – rövid ideig, többnyire csupán átmeneti jelleggel – de egyszerre voltak a potenciális otthon startos igénylő tulajdonában.

Az államtitkár szerint számos, elsősorban vidéken jellemző élethelyzet praktikus és igazságos kezelése érdekében azok is jogosulttá válnak a kölcsönre, akinek ugyan van – vagy az elmúlt tíz évben volt – 15 millió forintnál értékesebb ingatlana, de azt saját maga, önkéntesen bontatta le. „Sok esetben ugyanis előfordult, hogy az igénylő új lakóingatlant kívánt építeni, de az építési telken álló, lakhatásra alkalmatlan ingatlan miatt nem minősült jogosultnak a kölcsön igénylésére” – tette hozzá.

A politikus bejegyzése alapján egy másik fontos változtatás az építési projekteket érinti: esetükben az eddigi utólagos, szakaszolt folyósítás helyett a készültségi fok eléréséhez szükséges összeg már előzetesen is kifizethető lesz bizonyos feltételek teljesülése esetén.

Úgy folytatta, hogy a nemzeti agrárkamara és más érdekképviseleti szervek javaslatának beemelésével az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők jövedelmét a jövőben az eddigiekhez képest lényegesen kedvezőbb szabályok szerint, egységesen 50 százalékos költséghányaddal kell számolniuk a bankoknak. „Az ezt lehetővé tevő törvénymódosításokat hamarosan benyújtják az Országgyűlés számára” – fűzte hozzá.

„A változtatások – az egyéni vállalkozókra és őstermelőkre vonatkozó speciális szabályok kivételével – az előzetes tervek szerint a kihirdetést követő 30. napon, azaz november második felében fognak hatályba lépni”

– jelentette ki Panyi Miklós, aki azt is hozzátette: a kormányzat mindezek mellett további könnyítéseken és kedvezmények bővítésén dolgozik, így a közeljövőben várhatóak további bejelentések.

