Orbán Viktor az Economx-nak: a kormány adócsökkentésre készül, mert a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adó

A miniszterelnök Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével közösen adott interjút az Economx nevű lap Money Talks podcastjének. Orbán Viktor ebben egyebek között kiemelten szólt a kormányzati gazdaságélénkítő intézkedésekről, az adócsökkentés fontosságáról, a repülőrajt későbbre tolódásáról. A kormányfő leszögezte: az embereket elsősorban a saját otthon, a rendes bér és nyugdíj érdekli.

A kormányfő kijelentette: azon múlik egy ország jövője, hogy az emberek akarnak-e dolgozni, és ha a kormány elveszi tőlük a pénzt, amiért megdolgoztak, akkor nem fognak dolgozni. Az embereket hagyni kell, sőt bátorítani kell abban, hogy teljesítményt nyújthassanak, ezzel ők is jól járnak, mert ők is jól akarnak élni, és az ország is jól jár – mondta, hangsúlyozva, hogy ezért az alacsony adó a legjobb gazdaságpolitika.

A jövő évi költségvetés megteremti az intézkedések pénzügyi fedezetét

A kis- és közepes vállalkozások számára nyújtandó és szombaton bejelentett, a lakáshitelekhez hasonlóan fix 3 százalékos hitelkonstrukció kapcsán Nagy Elek elmondta, hogy a vállalkozásoknak nem lesz nehéz ehhez hozzáférni és ezt elsősorban fejlesztésre fordítják majd. Orbán Viktor hangsúlyozta: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felé azt a kérést fogalmazta meg, hogy egy olyan megállapodást kössön az iparkamarával, amely a lehető legegyszerűbb és mindenki számára leginkább elérhető pénzügyi forrást képes biztosítani.

A már korábban bejelentett gazdasági intézkedésekről, mint a fix 3 százalékos lakáshitel, vagy az október elsejével életbe lépő, a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó (szja) mentességét biztosító rendelkezésről szólva kormányfő leszögezte, hogy a kormány a parlament által elfogadott költségvetési törvény keretében gazdálkodik és az idei, valamint a jövő évi költségvetés ezen intézkedések fedezetét megteremti. A magyar gazdaság ezeket képes kitermelni – fűzte hozzá.

Orbán Viktor szerint

ha „jóléti vagy szociális kiadásokra megy el a pénz, akkor kell nagyon észnél lenni”, viszont amikor a gazdaság számára jutnak támogatások, akkor kisebb a kockázat, tekintettel arra, hogy ha jó helyre megy a pénz, az növeli a teljesítőképességet, akár extra teljesítményt is hozhat, több bevételhez jut a költségvetés.

A miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy ha lehet, akkor minél több pénzt kell hagyni a gazdaságban, ehhez pedig alacsonyabb adókra van szükség és ha van mód, akkor a beszedett adókból is kell visszajuttatni a gazdaságba.

A minimálbér jelentősebb emelése érdekében engedményeket kell tenni

Orbán Viktor a jövő évi minimálbérrel kapcsolatban elmondta: abban három szereplőnek kell egyetértésre jutnia, a tárgyalásokon a kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői vesznek részt.

A kormányfő azt mondta: személyes filozófiája az, hogy engedjék megállapodni a piaci szereplőket és ha ez sikerül, akkor azt a gazdaság képes lesz teljesíteni, ugyanakkor Orbán Viktor ehhez hozzáfűzte, hogy ha a kormány tovább tudja csökkenteni az adókat, akkor a minimálbér még a munkaadók és a munkavállalók által kötött megállapodásban foglalthoz képest is nagyobb arányban tud növekedni.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint

a minimálbér magasabb, akár kétszámjegyű növekedése esetén ehhez egy a béreket terhelő adókat csökkentő intézkedést is kell párosítani, de ezzel kapcsolatban további részleteket Orbán Viktor azért nem árult el, mert – mint fogalmazott – a tárgyalások még folynak.

A kormányfő megerősítette, hogy a kétszámjegyű minimálbér emelés egyik feltétele a szociális hozzájárulási adó (szocho) csökkentése is lehet és elmondta, hogy a kormánynak lenne ereje ahhoz, hogy mondjon egy számot és meghatározza a minimálbér mértékét, de Orbán Viktor szerint ez a gazdaság tönkretételét jelentené. Az erő használatának tudománya azt jelenti, hogy mikor nem használod – hangsúlyozta, hozzáfűzve, hogy pont ez az a helyzet, amikor szabad használni az erőt, hanem megállapodásra kell törekedni.

Nagy Elek erre reflektálva azt mondta, hogy jó kompromisszum körvonalazódik, ugyanakkor mindenkit óvott attól, hogy túlzásokba essen.

Orbán Viktor a kata visszavezetése kapcsán szkeptikus

A kormányfő a saját lábán álló magyar vállalkozó karakterét értékesnek nevezte és azt mondta, hogy annak támogatására vezették be korábban az egyéni vállalkozók és a kisadózó vállalkozások tételes adóját (kata).

Elmondta, hogy visszavezetése kapcsán azonban szkeptikus, ugyanis azzal kapcsolatban rengeteg visszaélés történt.

Orbán Viktor úgy fogalmazott:

„a magyar agyas, az egy jó dolog, amikor adót csal, akkor nem annyira”.

A kata „félrecsúszott”, ugyanakkor tárgyalnak annak a megnyitásáról, de „aki egyszer forró tejjel megégette a száját, az a hideg vizet is fújva issza” – mondta.

A miniszterelnök ismertetése szerint a kormány garanciákat akar az iparkamarától arra nézve, hogy a kata esetleges visszavezetését követően nem lesznek azzal újabb súlyos visszaélések.

Orbán Viktor garanciákat vár az iparkamarától a kata esetleges visszavezetése kapcsán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Az államnak felelőssége van abban, hogy jól szabályozzon és amikor ezt az adónemet kitalálták, akkor jó volt, elkezdték bővíteni, de félrecsúszott, adócsalások, visszaélések tömkelege lett belőle – hangsúlyozta Orbán Viktor.

További áfacsökkentésre egyelőre nincs lehetőség

A kormányfő az áfacsökkentésre vonatkozó kérdésre azt mondta: egyelőre nem látja annak a lehetőségét, hogy a 27 százalékos kulcs alól kivett termékek körén túl csökkentsék az áfát, és ha több pénz lenne a magyar gazdaságban, mint most, akkor továbbra is a családokat támogató jövedelemadó csökkentés mellett lenne. Kijelentette:

öngyilkos politikának tartja, ha egy ország a fogyasztásra akarja építeni a gazdasági növekedését, értékelése szerint ezt technológiára, beruházásra, fejlesztésre és munkára kell építeni. A fogyasztás meg legyen olyan, hogy az emberek jól érezzék magukat a saját országukban, és amire szükségük van azt meg tudják maguknak vásárolni, a fogyasztást ne tekintsük egy speciális gazdasági eszköznek

– mondta Orbán Viktor.

A repülőrajt megtörtént, csak nem januárban, hanem júliusban

Arról az ígéretéről, hogy 2025 az áttörés éve lesz és Magyarország repülőrajtot vesz, a miniszterelnök azt mondta: ez megtörtént, csak nem januárban, hanem július elsején. Hangsúlyozta: a 3 százalékos fix hitel a vállalkozásoknak, a 3 százalékos első otthon vásárlási hitelprogram, a családi adókedvezmény 50 százalékos növelése, a háromgyerekes anyák adómentessége, a csed és a gyed adómentessége mind repülőrajt, ezek a programok függetlenül a makrogazdasági számok kedvezőtlen mivoltától mind áttörést jelentenek.

A makrogazdasági adatok kapcsán Orbán Viktor arról beszélt, hogy

miniszterelnökként tőle azt várják el, hogy mindenkinek legyen saját otthona, emelkedő bére, nyugdíja, „a többi meg nem érdekli az emberek nagy részét”.

Ha ezek az igények nincsenek kielégítve, abból gazdasági és társadalmi instabilitás, majd felfordulás lesz – figyelmeztetett.

A kormányfő kijelentette:

garantálja, hogy mindenkinek lesz saját otthona, a béreket emelik, és a nyugdíjrendszer is biztonságban van.