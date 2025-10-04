Orbán Viktor bejelentette: fix háromszázalékos, szabad felhasználású hitelt kapnak a vállalkozók is

Közös sajtótájékoztatót tartott szombaton Orbán Viktor miniszterelnök Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével. A kormányfő az újságírók elptt bejelentette: a kormány 150 millió forintos felső értékű, 3 százalékos fix kamatozású, szabad felhasználású hitelt biztosít a vállalkozások részére is.

Orbán Viktor a sajtótájékoztató elején elmondta, hogy beérett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara első termetesebb, látványosabb gyümölcse. „Ha ezt végre tudjuk hajtani, akkor a magyar gazdaság, a magyar vállalkozások jövedelmezősége is növekedni fog” – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, a különböző újságok gazdasági rovatánál, nem lehet túl pozitív kontextusban olvasni Európa gazdaságáról. Mint mondta, „az energiaárak az egekben vannak, és itt van az orosz-ukrán háború is, amelybe önti a pénzt az Unió.”

Orbán Viktor kijelentette, hogy a kereskedelmi kamarával kötött megállapodás a fejlődésről szól. Felidézte, hogy a kormány első intézkedése, amelyekhez elmondása szerint nagy reményeket fűz, az a három százalékos otthonteremtési hitel. A második pillér a vállalkozásoknak nyújtandó hitel. Majd elmondta, hogy a harmadik pont az a családokat érintő adócsökkentés. Hozzátette: lesznek majd vállalkozókat érintő adócsökkentések is a jövőben, amely egyúttal a negyedik pont lesz.

A kormányfő a mostani sajtótájékoztatón a második pontól adott tájékoztatást, amellyel kapcsolatban bejelentette:

a vállalkozások számára is elérhetővé teszik a fix három százalékos kamatozású hitelt.

Mint mondta, azon szempontok mentén dolgozták ki az új hitelt, hogy miképp tudják könnyen igénybe vehető hitelekhez juttatni a magyar vállalkozásokat, szabad felhasználással és fix kamattal. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy október 6-tól a kormány a magyar kis-és középvállalkozásoknak 150 millió forintos, 3 százalékos fix kamatozású hitelt nyújt, amit a Széchenyi Kártyán keresztül juttatnak el a vállalkozásokhoz .

„Elsősorban a KKV-knak nagy segítség, mivel rugalmasan igényelhető, szabadon felhasználható”

– mondta a kormányfő.

Nagy Elek a sajtótájékoztatón azt mondta: „a magyar vállalkozó olyan, mint hajós a Dunán, mindig megtalálja a módját, hogy célba érjen, most pedig a hajósok egy erősebb hajót is kapnak az evezők mellé.” Elmondta azt, hogy kamarai reneszánsz programot indítottak el egy éve, ami értékelése szerint vállalkozásbarát környezetet és kiszámíthatóságot jelent. „Idén májusban a kormánnyal újszerű megállapodást kötöttünk, 5 nagy fejezetet előirányozva a vállalkozások versenyképességének elősegítése érdekében” – jelentette ki Nagy Elek, aki azt is elmondta, hogy a kamara több mint egymillió vállalkozás tömörít, a vállalkozók véleménye fontos, mert így az igényeket közvetíteni tudja.

„Ezeket egyeztetve születnek meg azok a javaslatok, melyek a magyar gazdaság érdekeit szolgálják. A tudás alapú gazdaságban hiszünk, ezt a tudás alapú kamara tudja segíteni”

– jelentette ki Nagy Elek.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés õszi ülésszakának elsõ plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)