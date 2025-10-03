Újabb felvétel: Tarr Zoltán szerint Ukrajna „ezerszer jobban csinálja” a mezőgazdasági alapanyagok termelését, mint Magyarország

„Át kell gondolni a mezőgazdasági támogatások rendszerét, a magyar mezőgazdaság nagyon rossz állapotban van” – többek között erről is beszélt azon a februári sárospataki fórumon Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és EP-képviselője, amellyel kapcsolatban csütörtökön a Világgazdaság írta meg, mi hangzott el a fórumon az oktatással az egészségüggyel kapcsolatban.

Mint a politikus fogalmazott, „nekünk a nagyon alacsony hozzáadott értékű mezőgazdasági termelésről át kell állnunk egy sokkal magasabb hozzáadott értékű termelésre”.

„Tehát az, hogy alapanyagot termelünk mindenki másnak, aki aztán ebből értékes terméket hoz létre, ez nem. Egyrészt nem tudjuk olyan jól csinálni, Ukrajna ezerszer jobban csinálja, felesleges Ukrajnával versenyezni a búzában meg a kukoricában, ellenben nagyon sok minden mást sokkal magasabb szinten tudnánk csinálni”

– jelentette ki a felvételen Tarr Zoltán, akinek szavai a lentebb mellékelt videón 41:40 és 42:20 között hangzanak el.

Tarr Zoltán a fórumon azt is elmondta: „Ezer és egy probléma van ezzel. Hozzá kell alaposan nyúlni, ami nem lesz könnyű, hiszen nagyon sokan viszonylag jól elvannak anyagilag azokból a… vagy inkább így fogalmazok, nem érdekeltek abban, hogy magasabb hozzáadott értékű, több törődéssel létrehozott terméket készítsenek.”

„Ma Magyarországon nagyjából egy nyolcnapos felkészüléssel bárkiből lehet aranykalászos gazda, és kezdheti el termelni… ezt az igénytelenebb búzát, kukoricát" – tette hozzá.

Tarr Zoltán szavai egybevágnak Kökény Attila véleményével, aki a Talajmegújító Gazdák Egyesületének alapítója, valamint a Tisza Párt agrárszakértője. A szakértő korábban azt írta: 2022-ben is azért kellett ukrán kukoricát hozni, mert jobb minőségű volt, mint „a szemétté fertőzött magyar kukorica”. Ugyancsak az uniós agrártervekről írt posztja alatt olvasható az a kommentje, amiben idomított csimpánzokhoz hasonlította a magyar gazdákat.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Tarr Zoltán, a párt alelnöke (Fotó: MTI/Purger Tamás)