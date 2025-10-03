Szijjártó Péter: Magyarország a nagy autóipari átalakulások nagy győztesei közé tartozik

A kormány gazdasági semlegességi stratégiája mára bizonyítottan a jelenleg zajló autóipari forradalom legnagyobb nyertesei közé tette Magyarországot, amely az ágazat teljes értékláncának otthonává vált, a gyártástól a kutatás-fejlesztésig – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Zalaegerszegen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető Zalaegerszegen a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége által szervezett járműipari konferencián vett részt, amelyen hangsúlyozta, hogy

az autóipar jelenleg történelme legjelentősebb technológiai forradalmán megy át,

amely vesztesekre és nyertesekre osztja fel a világot, márpedig a kormány célja, hogy Magyarországra utóbbiak közé tartozzon.

„Ahhoz azonban, hogy nagyot nyerhessünk, fontos volt annak a leszögezése, hogy nem szabad követő üzemmódban haladni, hanem igenis ennek a globális technológiai forradalomnak az élén, de legalábbis az élmezőnyében kell haladnunk” – figyelmeztetett.

Aláhúzta, hogy az iparág szereplői kizárólag globális munkamegosztás keretében tudják véghez vinni az elektromos átállást. „És innen már világos is volt, hogy merre kell mennünk, hiszen egy kis vagy közepes méretű közép-európai országként akkor reális, hogy nagyot nyerjünk a nagy autóipari átalakuláson, ha mi biztosítjuk a legjobb feltételeket ehhez a nagy globális vállalati munkamegosztáshoz” – fogalmazott.

Kifejtette, hogy

ezért is volt szükség a gazdasági semlegességi stratégiára, azaz a keleti és nyugati szereplők zavartalan együttműködését lehetővé tévő környezet kialakítására, ami mára bizonyítottan az autóipari forradalom nagy nyertesévé tette Magyarországot.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország egyértelműen a legnagyobb nyertesek közé tartozik abban, hogy hol jönnek létre az új korszakhoz szükséges termelési kapacitások. „Nehéz úgy eldobni egy követ ebben az országban, hogy ne egy éppen épülő autógyárat vagy valamely beszállító gyárát találja el” – mondta.

Fontosnak nevezte, hogy hol fejlesztik tovább az ágazat legújabb technológiáit, s hazánk ezen a téren is jól áll, mivel számos nagy nemzetközi autóipari szereplő itt hozta létre elektromobilitási stratégiájának központját.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy

Magyarország mostanra az autóipar teljes értékláncának otthonává vált, a gyártástól a technológia fejlesztésén át a kutatás-fejlesztésig.

Példaként említette, hogy Magyarország egyike a világon annak a három országnak, ahol mind a három prémium német autómárkának gyára van, s már a tíz legnagyobb elektromosakkumulátor-gyártó közül is öt a letelepedés mellett döntött.

Emlékeztetett arra, hogy a kormány az elmúlt tizenegy év során 435 autóipari nagyberuházáshoz biztosított támogatást, összesen 840 milliárd forint értékben, aminek a nyomán

6600 milliárd forintnyi beruházás és 64 ezer új munkahely jött létre a szektorban.

Szavai szerint ennek eredményeképpen a magyar autóipar termelési értéke ezen időszak alatt mintegy 3,5-szeresére nőtt, 2022-ben először elérve a tízezer milliárd forintos üvegplafont, és azóta is csúcsokat döntve.

A miniszter arra is kitért, hogy a most zajló autóipari nagyberuházások egy jelentős része már a végéhez közeledik. „És ennek következtében bekerülünk abba a szűk európai elitklubba, ahol évente több mint egymillió autó előállítására képesek” – jegyezte meg.

„A Suzuki éppen most fejezte be azt a gyártásfejlesztési beruházását, amelynek nyomán az esztergomi gyára igazi okosgyárrá alakul át. (…) Győrben az Audi gyakorlatilag csapágyasra hajtja a gyárat. (…) Ugye a Stellantis az egykori Opel-gyárban, Szentgotthárdon, is éppen a végére ért egy nagy kapacitásbővítő beruházásnak, amelynek nyomán a hagyományos meghajtás mellett most már az elektromos motorok gyártására is lehetőség nyílik, ráadásul számos kutatás-fejlesztési és tesztelési kapacitás is ideköltözött. A Mercedes szintén rövidesen végére ér az építkezésnek, amelynek nyomán Magyarország legnagyobb autógyára jön létre Kecskeméten” – sorolta.

Hozzátette, hogy

legkésőbb jövő év elején a BYD is megkezdi a termelést,

amellett, hogy mérnöki és fejlesztői központot hoz létre hazánkban, a legfrissebb örömhír pedig az, hogy átadták Debrecenben a BMW üzemét.

„A világ legmodernebb vállalatai a világ legmodernebb technológiájával a világ legmodernebb termékeit állítják elő. És ez egy óriási lehetőség a magyar emberek, a magyar munkaerő számára, hogy a legújabb, legfrissebb technológiákat ismerjék meg, és azokkal legyenek képesek dolgozni” – összegzett.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Support Services Group Europe Zrt. beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/Soós Lajos)