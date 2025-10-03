Riadó a magyar gazdáknak: Nagy István szerint a Tisza az agrártámogatások csökkentésére készül

Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán figyelmeztette a gazdákat: a Tisza Brüsszel érdekeit követve a magyar agrártámogatások visszavágására készül. A tárcavezető szerint mindez komoly veszélyt jelent a hazai termelőkre, akik egyszerre veszíthetik el a támogatásokat és kényszerülhetnek szembenézni az olcsó ukrán importtal.

A miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott: „Riadó a magyar gazdáknak! Itt az újabb bizonyíték: a Tisza egyértelműen az agrártámogatások csökkentésére készül. Eddig tagadták, most viszont ismét lebuktak.”

Nagy István kiemelte, hogy Tarr Zoltán videójában világosan látszik: a Tisza mindent úgy tenne, ahogy Brüsszel diktálja.

Ez magában foglalná a magyar agrártámogatások csökkentését, az ukrán gazdák és termékek szabadabb beengedését az uniós piacra, valamint a magyar gazdák ismételt sértegetését.

A tárcavezető szerint Brüsszel már nyíltan vállalja, hogy a háborút akarja finanszírozni, ennek részeként pedig Magyarország agrártámogatását 21 százalékkal csökkentenék. Ezzel párhuzamosan növelnék az ukrán agrártermékek vámmentes behozatalát az Európai Unió területére.

Nagy István úgy látja, ez kettős csapást mérne a magyar mezőgazdaságra: egyfelől elvonnák a támogatásokat, másfelől olcsó importtal árasztanák el a piacot, amivel rengeteg hazai gazda kerülhetne veszélybe.

Kiemelt kép: Nagy István agrárminiszter (Fotó: MTI/Vajda János)