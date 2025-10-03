Nemzeti Agrárgazdasági Kamara: A Tisza Párt megvonná a gazdák támogatását, Magyarországra szabadítaná az ukrán gabonát

„Mintha csak Brüsszelből hallanánk: a Tisza Párt ugyanúgy alakítaná át az agrártámogatásokat, ahogyan azt az Európai Bizottság is kommunikálja. Tarr Zoltán nyilvánosságra került felvétele alapján ugyanis meg kellene vonni a támogatást a magyar gazdáktól, és csak az intenzív ágazatok részére kellene azt biztosítani” – írta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
Kapcsolódó tartalom
Hozzátették:
„Ugyanez köszön vissza az Európai Bizottság javaslatában is, de ez nem jelentene mást, mint az agrárforrások drasztikus megvonását és az ukrán, brazil áruk piacra szabadítását.”
A NAK a Facebook-posztban kiemelte: nem véletlen, hogy az európai gazdatársadalom egyhangúan tiltakozik az Európai Bizottság tervei ellen.
Mint írtuk, ugyanebben az ügyben korábban véleményt mondott Nagy István agrárminiszter is.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)