Nemzeti Agrárgazdasági Kamara: A Tisza Párt megvonná a gazdák támogatását, Magyarországra szabadítaná az ukrán gabonát

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Tisza Párt alelnökének, EP-képviselőjének, Tarr Zoltánnak a mondataira reagálva közölte: ez nem jelent mást, mint a támogatások megvonását és a külföldi áruk rászabadítását a magyar piacra.

„Mintha csak Brüsszelből hallanánk: a Tisza Párt ugyanúgy alakítaná át az agrártámogatásokat, ahogyan azt az Európai Bizottság is kommunikálja. Tarr Zoltán nyilvánosságra került felvétele alapján ugyanis meg kellene vonni a támogatást a magyar gazdáktól, és csak az intenzív ágazatok részére kellene azt biztosítani” – írta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Hozzátették:

„Ugyanez köszön vissza az Európai Bizottság javaslatában is, de ez nem jelentene mást, mint az agrárforrások drasztikus megvonását és az ukrán, brazil áruk piacra szabadítását.”

A NAK a Facebook-posztban kiemelte: nem véletlen, hogy az európai gazdatársadalom egyhangúan tiltakozik az Európai Bizottság tervei ellen.

Mint írtuk, ugyanebben az ügyben korábban véleményt mondott Nagy István agrárminiszter is.

Kiemelt kép: Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)