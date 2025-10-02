Újabb influenszer működött együtt a Gazdasági Versenyhivatallal egy eljárás miatt

Újabb népszerű influenszer működött együtt a Gazdasági Versenyhivatallal (GVH) az eljárás során – közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a GVH megállapította, hogy Halmi Bence közösségi média tartalomgyártó reklámmegjelölés nélkül népszerűsítette a saját vállalkozásának szolgáltatásait. A TikTok-on mintegy 422 ezer, az Instagramon pedig több mint 37 ezer követővel rendelkező influenszer, és cége az eljárás során együttműködővé vált a GVH-val, és elismerték a jogsértést, valamint lemondtak a jogorvoslati jogukról, ezért a GVH Versenytanácsa 1,3 millió forintra mérsékelte a kiszabott bírságot.

Felidézték, a Gazdasági Versenyhivatal 2024 tavaszán indított versenyfelügyeleti eljárásokat hat hazai influenszerrel, valamint több hirdető céggel szemben. A GVH a hazai tartalomgyártók reklámozási gyakorlatának áttekintése érdekében lefolytatott online ellenőrzés (úgynevezett sweep) keretében észlelt számos hiányosságot a véleményvezérek marketingtevékenységében.

A közleményben rámutattak arra, hogy mindössze az influenszerek 20 százaléka tartja be minden esetben a reklámjelleg feltüntetésére vonatkozó szabályokat, a többség, 54 százalék általában jelzi a promóciós tartalom tényét, de nem mindig, míg a véleményvezérek mintegy negyede soha, vagy csak nagyon ritkán tesz közzé bárminemű tájékoztatást. Kitértek arra, elsőként a „Rolix” YouTube-csatornát üzemeltető Kása Roland ügyében zárult le a vizsgálat. Most pedig a GVH befejezte Halmi Bencével és több vállalkozással szemben indított versenyfelügyeleti eljárást.

A közleményben részletezték, a nemzeti versenyhatóság megállapította, hogy Halmi Bence és cége, a Shelby Rent Kft. 2023 augusztusától 2024. június 15-éig a „halmibence” Instagram és TikTok-csatornákon közzétett egyes kereskedelmi kommunikációkban nem jelölték azok promóciós jellegét, és ezzel megsértették a vonatkozó jogszabályi előírást.

A GVH a közleményben ismét felhívta a hazai influenszerek, illetve az érintett ügynökségek, hirdetők figyelmét, hogy a tartalmak közzétevőinek többek között jól észlelhetően, hangsúlyosan, szembetűnően, egyszerűen, egyértelműen és közérthetően szükséges feltüntetniük, ha a közzétett tartalomért ellenszolgáltatásban részesültek.

Kiemelt kép: A Gazdasági Versenyhivatal cégtáblája a fõváros V. kerületében, az Alkotmány utcában. (Fotó:.MTVA/Bizományosi: Róka László)