Szlovákia leggazdagabbjainak listáján előkelő helyen a magyar milliárdos

Közzétették a leggazdagabb szlovákiai mágnások hatvan fős listáját. A 20. helyen Világi Oszkár, a dunaszerdahelyi DAC, valamint a győri ETO tulajdonosának a nevét lehet olvasni.

A Forbes magazin szakértői által elkészített lista tanúsága szerint a 60 leggazdagabb szlovák állampolgár összvagyona csaknem 24 milliárd eurót tesz ki. Az első öt helyezett birtokolja a vagyon 40 százalékát, vagyis 9,62 milliárd eurót.

A lista élén továbbra is Tomás Chrenek áll, aki az Agel egészségügyi hálózat tulajdonosa és a Moravia Steel acélipari csoport társtulajdonosa. Vagyona idén is 2,25 milliárd euróra tehető. „Becsült vagyona az előző évhez képest 250 millió euróval nőtt, főként az Agel csoport értékének emelkedése miatt” – írja a Forbes.

A lista 20. helyén szerepel a magyar nemzetiségű Világi Oszkár, mégpedig 360 millió eurós vagyonnal.

Az üzletembert a hazai olvasók leginkább a DAC, valamint az ETO futballcsapatának tulajdonosaként ismerhetik.

Karrierje elején jogászként dolgozott, és külföldi cégeket képviselt több akvizíció során. Megválasztották a Slovnaft vezérigazgatójává, majd később az igazgatótanács elnökévé. A Slovnaft vezetése mellett Világi egy nagy vállalkozói csoportot is kiépített, amely éves szinten mintegy egymilliárd eurós árbevételt ér el, és több ezer embert foglalkoztat – írja róla a Forbes.

Kiemelt kép: Világi Oszkár beszédet mond a dunaszerdahelyi DAC 1904 futballklub akadémiája, a Mol Labdarúgó Akadémia megnyitó ünnepségén a szlovákiai Dunaszerdahelyen 2018. november 16-án (MTI/Koszticsák Szilárd)