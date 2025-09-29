Rengeteg pénz kerülhet a magyar emberekhez – az év utolsó állampapír-kifizetésével az Otthon Start program igénylői is nyerhetnek

Érkezik az év utolsó nagy állampapír-kifizetése érkezik, miután szeptember végén lejár a 2022-es infláció idején kibocsátott Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP). A rendkívül népszerű sorozatba néhány hónap alatt több mint 600 milliárd forint áramlott, jelenleg is több mint 400 milliárdot tartanak benne, most pedig közel 450 milliárd forintot kapnak vissza a befektetők.

A Portfolio beszámolója szerint a kifizetett pénz egy része várhatóan a megújult, fix kamatozású állampapírokba kerül majd, de

a lakáspiacon is fontos szerepe lehet, mivel az Otthon Start hitelprogram igénylői közül sokan az önerőt állampapír-megtakarításaikból fedezhetik.

A BMÁP a diszkont kincstárjegyek hozamát követte, 1 százalékpontos kamatprémiummal kiegészítve, első kamatperiódusában 11,32 százalékot fizetve. 2023 februárjáig több mint 643 milliárd forintot fektettek bele, később 2000 milliárd forint fölé nőtt az állománya, szeptember közepén pedig már 2455 milliárdnál járt. A BMÁP a lakossági portfólión belüli arányát is növelte: a 2024 végi 9 százalékról 18 százalékra. A mostani lejárat után azonban súlya visszaesik, különösen ha a felszabaduló pénzeket a FixMÁP-ba vagy MÁP Pluszba fektetik vissza a megtakarítók.

2025 során több mint 2000 milliárd forintnyi állampapír-kifizetés jutott a lakossághoz.

Ennek nagy része a Prémium Magyar Állampapírokból (PMÁP) származott: februárban nagyjából 49, márciusban 261, májusban 164 milliárd forintot fizettek ki a lejáró papírok után, az idei kamatkifizetések összesen 1200 milliárd forint felett jártak. Most pedig a BMÁP utolsó, mintegy 450 milliárdos kifizetése zárja az évet.

Kiemelt kép forrása: Shutterstock