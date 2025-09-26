„A brüsszeli félnótások követelésére családok százezrei mennének tönkre” – jelentette ki Orbán Viktor

„Ha Magyarország a brüsszeli félnótások követelésének engedve felfüggesztené az orosz gáz és olaj vásárlását, akkor a magyar gazdaság azonnal 4 százalékkal csökkenne, családok százezrei mennének tönkre pillanatok alatt” – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor azt mondta: ebben az esetben részben nem lenne energia, ami meg lenne, annak az ára sokszoros lenne, és sok százezer forinttal fizetnének többet a magyar családok. Hangsúlyozta: Magyarországnak nincs tengerpartja, ezért hajókon nem tud szállítani sem gázt, sem olajat, kizárólag vezetéken. Hozzátette,

egyelőre senki nem tud olyan csővezetéket mutatni, amelyen keresztül el tudnák látni Magyarországot, csak azt, amit még a kommunista időkben építettek ki, illetve amit az elmúlt 10 évben a Magyarország déli irányban kifejlesztett.

A kormányfő jelezte: beszélt erről az amerikai elnökkel is, akinek elmondta, az IMF (Nemzetközi Valutaalap) magyar gazdaság állapotáról készített jelentése is megállapította, hogy ha leválasztják Magyarországot az orosz kőolajról és földgázról, azonnal, „egy minutumon belül” a magyar gazdasági teljesítmény 4 százalékkal leesik.

„Az katasztrófa. Az azt jelenti, hogy a magyar gazdaság térdre rogy”

– fogalmazott.

Arra a felvetésre, hogy az amerikai elnök elfogadta-e ezeket az érveket, Orbán Viktor azt válaszolta: Amerika nagy ország, Magyarország kisebb, de mindkettő szuverén ország, és „nincs szükség arra, hogy bármelyikünk elfogadja a másik érveit”.

„Amerikának is megvannak az érvei, meg az érdekei, meg Magyarországnak is. Egy dolgunk van, hogy ezeket világosan kifejezzük és képviseljük. És ha jó viszonyban vagyunk, mondjuk barátok vagyunk, akkor meghallgatjuk. Aztán mindenki teszi, amit akar” – mondta a miniszterelnök.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)