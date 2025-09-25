Karácsony Gergely bejelentette: a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta a tervpályázatot Rákosrendező megújítására

A Fővárosi Közgyűlés is jóváhagyta a nemzetközi építészeti tervpályázatot Rákosrendező megújítására – ismertette Karácsony Gergely főpolgármester a testület szerdai zárt ülésén született döntést csütörtökön a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely közölte, hogy szerda este hagyták jóvá a tervpályázatot, miután jogos igény volt, hogy „a város legfontosabb beruházásának indításáról a közgyűlés döntsön”.

„A város legértékesebb fejlesztési területe a kevesek magánérdeke helyett a város jövőjét szolgálja. Budapest aranytartalékát nem hagyjuk elherdálni, hanem visszaadjuk a budapestieknek”

– fogalmazott a főpolgármester, majd azt írta: Budapest mondja meg, hogy mi épüljön Rákosrendezőn, és egy átlátható tervpályázat keretében a világ legnevesebb tervezői tervezhetik meg. Hogy ki építhet, azt a piac határozza majd meg, szintén átlátható pályázat után – tette hozzá.

Karácsony Gergely Facebook-bejegyzése szerint látszani fog, mi a különbség a külföldi beruházó és a fideszes oligarchák érdekeit kiszolgáló „mini-Dubaj” tervei és az emberi léptékű, zöld városfejlesztés között. „Budapest jövője Rákosrendezőn is épül” – fogalmazott.

Tiltakozó taxisok és technikai csőd

A Fővárosi Közgyűlés mostani ülésének leginkább figyelemfelkeltő témája a taxisrendelet volt, amellyel kapcsolatban tiltakozások is zajlottak szerdán a Városháza épülete előtt.

Az ülés előtt nem sokkal az Állami Számvevőszék (ÁSZ) is közölt egy jelentést Budapest önkormányzatának anyagi helyzetéről, amelyben egyebek mellett a főváros technikai csődjéről is írtak.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely fõpolgármester rendkívüli sajtótájékoztatót tart a Városházán 2025. május 26-án. A fõpolgármester bejelentette: a fõváros azonnali jogvédelmet kér a bíróságtól és azt, hogy az iparûzési adó õszi befizetéséig az államkincstár ne inkasszálhassa a fõvárost. MTI/Soós Lajos.