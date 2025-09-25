Gulyás Gergely a Szőlő utcai rágalmakkal kapcsolatban: Ez túl van a sajtószabadság kérdésén, ez a büntetőjog kategóriájába tartozik

Tűrhetetlennek nevezte és a kormány nevében visszautasította Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azokat a vádakat, amelyeknek értelmében a kormány két tagját is pedofil bűncselekményekkel vádolták meg. A tárcavezető szerint „az illetők ártatlanságához semmilyen kétség nem férhet”, és a szóban forgó bűncselekménynek nem is volt kiskorú sértettje.

Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta, hogy a kormány legutóbbi ülésén tárgyaltak a Szőlő utcai javítóintézet büntetőügyéről is. A miniszter hangsúlyozta, hogy (az Igazságügyi Minisztérium szerdán közölt jelentése szerint) a büntetőügynek nem volt kiskorú sértettje: mint mondta, ezzel kapcsolatos gyanú nem merült fel, ezért kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény sincs, és olyan elkövető sincsen, akit pedofil bűncselekménnyel gyanúsítanak.

Mint mondta, ehhez az eljáráshoz „egy egészen példátlan” rágalmazás társult, és van „egy részben külföldi szálakhoz is kötődő rágalomhadjárat” a kormány két tagjával szemben, amit „tűrhetetlennek nevezett” és a kormány nevében visszautasított. Mint mondta, „az illetők ártatlanságához semmilyen kétség nem férhet”.

„Jól láthatóan egy szervezett akció zajlik”, ezt egyebek mellett az események és megszólalások sorrendje is mutatja

– tette hozzá a miniszter.

Emlékeztetett arra is, hogy a gyermekek ellen elkövetett, különösen a pedofil bűncselekményekkel szemben zéró tolerancia van. „A Btk-t mi szigorítottuk, a gyermekvédelemben mi voltunk azok, akik teljes ellenőrzést rendeltünk el. Ennek köszönhető egyáltalán, hogy ez a büntetőeljárás is megkezdődhetett. A kormánynak ebben az ügyben semmilyen titkolni valója nincsen” – emelte ki.

Hozzáfűzte: akit pedofil bűncselekményben bűnösnek találnak, annak évtizedeket kell börtönben töltenie. De – mint megjegyezte – akár rágalmazásért is több évre börtönbe lehet kerülni a büntető törvénykönyv szerint.

A sajtó jelentős része asszisztált a Szőlő utcai gyermekotthon ügyében elhangzó rágalmakhoz és hazugságokhoz. Ez túl van a sajtószabadság kérdésén, ez a büntetőjog kategóriájába tartozik

– hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter az MTI szerint.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 25-én. MTI/Bruzák Noémi.