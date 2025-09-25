Duna House: Az örökpanorámás, kulcsrakész budai villákat keresik a luxusingatlan-piacon

A magyarországi luxusingatlan-piacon a prémium felszereltségű, örökpanorámás, kulcsrakész villák iránt van a legnagyobb kereslet, elsősorban a budai villanegyedekben, a belépési küszöb 300 millió forinttól indul, de az „igazi luxus” inkább az 1 milliárd forint feletti ingatlanoknál kezdődik – ismerteti a Duna House az MTI-hez csütörtökön eljuttatott elemzésében.

A kereslet elsősorban a budai I., II. és XII. kerületekre, valamint a XI. kerület Sas-hegyhez közeli részeire koncentrálódik, és egyre több új luxusingatlan épül a III. kerületben is, ám ezek értékesítése tovább tarthat. Vidéken elsősorban Pest vármegye dominál, de a Balaton térségéből Balatonfüred is megjelent.

A Duna House által 2025-ben

a legmagasabb ársávban értékesített lakóingatlanok adatai alapján a medián eladási ár 350 millió forint, az átlagos ár 431 millió forint, míg a csúcsár 1,8 milliárd forint volt,

amely az utóbbi hónapok messze legnagyobb értékű lakóingatlan ügylete a Duna House-nál – közölték.

Ebben a szegmensben a medián négyzetméterár 1,6 millió forint négyzetméterenként, az ügyletek 41 százaléka 1,6 millió forint fölötti, 31 százaléka 2,0 millió forint fölötti négyzetméterenkénti áron zárult.

Az ingatlantípusok megoszlása a házak felé billent (72 százalék), a lakások aránya 28 százalék volt.

A tranzakciók 84 százaléka Budapesten, zajlott, ezen belül a II. kerület adta a forgalom 48 százalékát, majd a III. és XI. kerület 15-15 százalékkal következett, és az V. kerület 11 százalékkal, a XII. kerület 7 százalékkal.

A piaci trendekről kifejtették:

a luxus szegmensben a vevők nem szeretnek felújítani. Leginkább a 70-100 négyzetméteres nappalival, legalább öt hálószobával, külön vendégrésszel rendelkező okosházakat keresik, korszerű gépészeti és energiahatékony megoldásokkal, és ahol van legalább 3-4 garázs

(nagyobb villáknál akár 6-8 kocsibeálló). Hozzátették: az egységes belső kialakítása – belsőépítészek és lakberendezők bevonásával – ebben a szegmensben felárat jelenthet.

Az 1990-2000-es évek belső medencés, mediterrán stílusú „hodályházaira” ma alig van kereslet – jegyezték meg.

Az elemzésből kiderült: a luxusingatlan-piacon a jól pozícionált, szépen fotózott, igényes ingatlanok jellemzően 2-4 hónap alatt kelnek el, míg a túlárazott vagy korszerűtlen házak akár évekig is a piacon maradhatnak.

