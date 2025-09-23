Magyar Péter ismertette a Tisza Párt nyugdíjprogramját, Kocsis Máté szerint ez csak figyelemelterelés

Differenciált nyugdíjemelést és nyugdíjas SZÉP-kártya ígérte a nyugdíjasoknak Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy kedden megosztott, hosszú Facebook-videóban. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője reakciójában azt mondta: „Aki bedől neki, az meg is érdemli!”

Magyar Péter arról beszélt a videóban, hogy a minimálnyugdíjat a mai 28 500 forintról 120 ezer forintra emelné, a 120-140 ezer forint közti nyugdíjak esetében pedig egyszeri, sávos extra emelést alkalmaznának. A Tisza Párt vezetője – aki Kármán Andrással, a párt alelnökével, adópolitikai és költségvetési szakértőjével együtt jelent meg a videóban – ezen kívül a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését is megígérte, továbbá azt mondta, hogy 20 ezer új, modern férőhelyet hoznának létre új idősotthonokban, és az otthonápolási díjakat is 50 százalékkal megemelnék – foglalta össze a Portfolio a több mint másfél órás videóban elhangzottakat.

„Egymillió nyugdíjas él a létminimum alatt”

– állította a videóban Magyar Péter, aki szerint 2010 előtt még sokkal jobb volt a helyzet, és az átlagkeresethez képest is magasabb volt az átlagnyugdíj.

A Tisza Párt vezetője szerint Kármán Andrással a költségvetési helyzetet is áttekintették azzal kapcsolatban, hogy miből lesz forrás a nyugdíjemeléshez, és arra a következtetésre jutottak, hogy mindez több száz (a Portfolio szemléje szerint nagyságrendileg 655-790) milliárd forintnyi kiadást jelenthetne, amit az állami kiadások megnyirbálásával és a korrupció csökkentésével akarnak finanszírozni. A Tisza Párt vezetője azt ígérte, hogy a beígért nyugdíjemeléseket már 2026-ban megvalósítanák, de ehhez újra kell tervezni a költségvetést is.

Kocsis Máté: „Aki bedől neki, az meg is érdemli!”

„A nyugdíjasokat lenéző Magyar Péter a mai produkciójával csak a mentelmi ügyéről akarta elterelni a figyelmet. Aki bedől neki, az meg is érdemli!” – írta a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a videóra reagálva.

Hozzátette: „Abban meg semmi meglepő nincs, hogy megdicsérte a 2010 előtti gazdasági »eredményeket«, legalább látszik, kik írják a programot. Azokat ajnározza, akik csődbe vitték az országot. Bravó! Nem szakemberek ezek, csak olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat.”

A politikus végül – Magyar Péter gyakran használt szófordulatára hajazva – azzal zárta posztját: „Oszd meg, hogy a becsapottakhoz is eljusson!”

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselõje az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án. MTI/Bodnár Boglárka.