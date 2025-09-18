Szijjártó Péter: Nagyon veszélyes lehet az energiaellátás kérdésének átpolitizálása

„Nagyon veszélyes lehet az energiaellátás ügyének átpolitizálása és átideologizálása, mivel tisztán fizikai és földrajzi kérdésről van szó” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Oszakában az MTI híradása szerint.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Oszakai Világkiállítás szakmai fórumának fenntartható energiaellátásról szóló paneljén először leszögezte, hogy négy alapelvet mindenképp figyelembe kell venni a témát illetően. Az első, hogy az infrastruktúra és a földrajzi adottságok határozzák meg, hogy egy adott ország honnan, kitől és milyen energiaforrást tud vásárolni. Elmondása szerint a második alapelv, hogy az energiaellátás egyértelműen fizikai kérdés, amelynek nincsen semmi köze sem a politikához, sem az ideológiához.

„Éppen ellenkezőleg, ha az energiaellátás kérdését túlságosan átpolitizálják vagy átideologizálják, az nagyon veszélyes lehet”

– figyelmeztetett a tárcavezető.

A miniszter ezután rámutatott, hogy a nemzeti energiamix összeállítása egyértelműen nemzeti hatáskör és egyben szuverenitási kérdés is ezáltal. Továbbá hangsúlyozta, hogy semmilyen szankció nem veszélyeztetheti egyetlen ország energiaellátását sem.

Szijjártó Péter úgy látja, a jövőben tovább nő majd a globális villamosenergia-kereslet, jórészt az elektromos járművek elterjedése, a hűtő- és fűtőrendszerek iránti növekvő igény, illetve a mesterséges intelligenciához szükséges nagy adatközpontok építése miatt. „És ha azt a kérdést tesszük fel, hogy hogyan lehet a jövőben elegendő áramot előállítani biztonságos, megbízható, zavartalan, olcsó és környezetkímélő módon, akkor az egyetlen válasz a nukleáris energia” – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, aki sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az atomenergiát máig sok politikai-ideológiai alapú támadás éri.

„Aki a nukleáris energiát támadja, az a jövőbeli biztonságos villamosenergia-ellátást is veszélyezteti”

– tette hozzá Szijjártó Péter.

A tárcavezető álláspontja szerint a nukleáris energia a legjobb módja a civilizált kelet-nyugati együttműködés helyreállításának a világban, amire Magyarország kiváló példa, mivel idehaza egyszerre vannak jelen a szektor jelentős orosz, amerikai, német és francia szereplői. Kifejtette, hogy a paksi atomerőmű bővítésén az orosz Roszatom mellett francia és német alvállalkozók is dolgoznak, illetve nemrég megállapodás született az amerikai technológiák kizárólagos használatáról a kis méretű moduláris reaktorok (SMR) tekintetében.

„Úgy véljük, hogy az atomenergia nemcsak az egyetlen megoldás arra, hogy a jövőben fenntartható és környezetbarát módon elegendő áramot állítsunk elő, hanem a civilizált kelet-nyugati együttműködés platformja is lehet a jövőben, s figyelembe véve a jelenlegi globális fejleményeket, ez rendkívül fontos”

– összegzett.

A miniszter egy másik kérdésre válaszolva kijelentette, hogy ha meglesz a megfelelő technológia, akkor a magyar kormány érdekelt lehet majd néhány kis méretű moduláris reaktor telepítésében is, amelyek a legnagyobb ipari központokat láthatnák el energiával. Szijjártó Péter szerint erre azért is lenne nagy szükség, mert Magyarország az élre tört az elektromos autók és az elektromos akkumulátorok gyártása terén Európában, és ezekhez kell a sok villamosenergia.

A magánszektor esetleges bevonását ugyanakkor határozottan kizárta, mondván, hogy az atomenergia terén az építőtől függetlenül egyedül a magyar állam léphet fel üzemeltetőként. Végül ismét érintette a valóság figyelembe vételének fontosságát, hozzátéve, hogy ha hagyjuk, hogy a klímaváltozással kapcsolatos viták teljesen ideologizált és politizált irányba haladjanak, akkor azok nem fognak sehova vezetni.

„Ha kihagyjuk a valóságot ebből a vitából, akkor nem fogjuk tudni megmenteni a bolygót. És ez az egész klímapolitika csak néhány pont lesz a politikai kampányokban”

– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

Kiemelt kép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a magyar gyártású okospad, a Kuube ünnepélyes átadásán a Tokiói Kormányzói Hivatal részére Tokióban 2025. szeptember 17-én