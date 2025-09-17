Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatása miatt indul eljárás egy nyelvtanulási szolgáltatásokat nyújtó vállalattal szemben

A tájékoztatás szerint a GVH észlelte, hogy a vállalkozás a webes és mobilapplikációs felületeinek használati feltételeire és működésére vonatkozó tájékoztatóit nem tette könnyen, illetve magyar nyelven hozzáférhetővé a magyarországi fogyasztók számára.
Megjegyezték:
a Duolingo valószínűsíthetően megtévesztő állításokat tett az online nyelvtanulási szolgáltatásától várható eredményekről, és feltételezésük szerint a piacelsőségre vonatkozó állítása sem volt megalapozott.
A vállalkozás homályos, félreérthető vagy időszerűtlen módon tájékoztatja a fogyasztókat, a szolgáltatásának ingyenes igénybevételének korlátairól, így az egy nap elvégezhető leckék számáról – közölték.
Az amerikai cég vélhetően kéretlen és gyakori direktmarketing-üzenetekkel helyez pszichés nyomást a fogyasztókra annak érdekében, hogy a szolgáltatásának az igénybevételére és a fizetős verzióra való áttérésre ösztönözzön
– állapították meg.
A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette, az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, ami indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható – közölte a GVH.
