Figyelmeztet az MNB: ezekkel a trükkökkel próbálják most lenyúlni az emberek pénzét a csalók

Csalók élnek vissza a KiberPajzs és egy élelmiszeráruház-lánc nevével, a megkárosított állampolgároknak célszerű a rendőrséghez fordulniuk – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerdán az MTI-vel.

A csalók az állítólagos „Kiber Pajzs Biztonsági Szolgálat” nevében telefonálva azt jelzik, hogy az ügyfél bankszámláin gyanús pénzmozgásokat, sikertelen utalási kísérleteket észleltek. Ezek után utasításokat adnak a számlákon lévő pénz „biztonságba helyezésére”, például egy „technikai számlára” való átutalásra.

A valóságban ugyanakkor a csalók így az érintett ügyfél aktív közreműködésével a saját számlájukra utalják a banki megtakarítást.

Kiemelték, hogy a KiberPajzs együttműködés résztvevői, így az MNB és a kereskedelmi bankok az ügyfelek pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságát erősítik, egyebek közt a www.kiberpajzs.hu honlapon. Egyúttal azonban jelezték, hogy nem működtetnek telefonos biztonsági szolgálatot és nem keresik meg közvetlenül az ügyfeleket.

Az MNB mindenkinek azt tanácsolja, hogy az ilyen – a „Kiber Pajzs Biztonsági Szolgálat” nevében indított – hívásoknál érdemes félbeszakítani a beszélgetést és bankjuk, illetve az MNB ügyfélszolgálatának jelezni a történteket.

A jegybank arra is felhívta a figyelmet, hogy más bűnözők az egyik élelmiszeráruház-lánc nem létező nyereményének átutalását ígérve töltetnek le kémprogramot az ügyfelek számítógépére, hogy így tudják meg azok banki azonosítóit.

A csalási kísérletet megelőzően az érintett ügyfél az egyik ismert élelmiszeráruház-lánc nyereményjátékára regisztrált. Rövidesen egy ismeretlen társaságtól kapott elektronikus üzenetet, majd telefonhívást arról, hogy nyert is. A valóságban azonban csalók keresték meg, akik jelezték, hogy a nyeremény átutalásához nem kérik el banki azonosítóit. Ehelyett azt kérték, nyisson meg egy linket és töltsön le – az ügyfél számítógépe billentyűzetének figyelésére is alkalmas, kémszoftverként is felhasználható – AnyDesk alkalmazást, majd beléptették őt „a nyereményösszege fogadására” saját netbankjába.

Ezekkel a lépésekkel a bűnözők megszerzik a szükséges azonosítókat, belépőkódokat, amivel azután tovább tudják utalni maguknak az érintett fogyasztó bankszámláján lévő pénzt. Ha egy ügyfél pénzt utalt át a csalóknak, átadta adatait vagy letöltött egy kémprogramot, érdemes azt is haladéktalanul bejelenteni a bankjának (az összeg esetleges visszaszerzése érdekében) és a rendőrségnek – tanácsolta az MNB.

A KiberPajzs honlap folyamatosan mutatja be az új csalási mintázatokat. Emellett érdemes felkeresni az MNB Pénzügyi Navigátor weboldalának digitális biztonsággal kapcsolatos oldalát is, amelyen hasznos információkat találhatók a csalási kísérletek megelőzésére, kivédésére – ajánlotta közleményében a jegybank.

Kiemelt kép: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) neve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) korábbi székházán Budapesten 2013. október 1-jén. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt.