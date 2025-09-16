Mi azon dolgozunk, hogy egyre több jövedelem legyen a családok zsebében – reagált az államtitkár a keresetek növekedésére

2025. júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700, a nettó átlagkereset 479 500 forint volt. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 4,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését – jegyezte meg a hivatal. A bruttó kereset mediánértéke 570 000, a nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el, 9,6, illetve 10,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 656 600 forint volt, ami 8,5 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 649 900, a költségvetésben 669 900, a nonprofit szektorban 684 400 forintot tett ki, 8,1 és 10,1, illetve 7,9 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 4,9 százalékkal emelkedett

a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett.

Január-júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 000 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét – közölte a KSH.

Czomba Sándor: Mi nem elvesszük a családok jövedelmét, hanem azon dolgozunk, hogy egyre több legyen a zsebükben

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 júliusában a bruttó átlagkereset 693 700 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 9 százalékos,

azaz 57 ezer forintos növekedést jelent

– emelte ki a legfrissebb statisztikai jelentésből keddi közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Júliusban a reálkeresetek éves alapon mintegy 5 százalékkal emelkedtek, vagyis már több mint 1,5 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje. A kormány intézkedéseinek köszönhetően 2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

Czomba Sándor felhívta a figyelmet:

a Tisza Párt lebukott, a brutális többkulcsos jövedelemadó-emelés mellett a magyar vállalkozások társasági adóját is megemelnék.

A Tisza-adó egy átlagos munkavállaló zsebéből éves szinten 242 ezer forintot venne ki – fogalmazott az államtitkár. A kormány ezzel szemben azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni.

„Ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre: 2025 júliusától adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj, októbertől érkezik a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, mindezek mellett 2026-ra két lépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is” – emelte ki közleményében az NGM államtitkára.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)