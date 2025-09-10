Donald Trump bejelentette, folytatódnak az amerikai-indiai kereskedelmi tárgyalások

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok és India nehézség nélkül meg fog tudni állapodni a kereskedelmet akadályozó ügyek megoldásáról.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán azt is közölte, hogy a kérdésben folytatódnak a két ország közötti tárgyalások, és ígéretet tett rá, hogy a következő hetekben beszélni fog Narendra Modi indiai miniszterelnökkel is, akit „nagyon jó barátjaként” jellemzett.

Az Egyesült Államok augusztusban 50 százalékos vámot vezetett be az Indiából az Egyesült Államokba szállított áruk után részben a magas indiai behozatali vámok miatt, részben pedig azért, mert India nagy mértékben importál energiahordozókat, elsősorban kőolajat Oroszországból. Amerikai álláspont szerint Oroszország a kőolajbevételeit az Ukrajna elleni háború finanszírozására fordítja.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök az amerikai technológiai cégek vezetõinek rendezett vacsorán a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 4-én. (Fotó: MTI/EPA pool/Will Oliver)