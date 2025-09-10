Ingatlan.com: több mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet az Otthon Start Program indulása után

Az első lakás megvásárlását kedvezményes állami lakáshitellel segítő Otthon Start Program „rárúgta az ajtót a lakáspiacra”; a program indulása után, szeptember első hetében országszerte több mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet, ami így tíz hét leforgása alatt gyakorlatilag megduplázódott – közölte saját adatai alapján az ingatlan.com szerdán az MTI-vel.

Hozzátették, a fővárosban, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyian kerestek lakást, mint június végén, a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több érdeklődés futott be a hirdetésekre.

Mindez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érződött

– jegyezték meg.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta:

országosan az 50-100 millió forintos kategória hozta a legnagyobb növekedést, ebben az ársávban 118 százalékkal erősödött a kereslet. A legfeljebb 50 milliós lakóingatlanoknál pedig majdnem 84 százalékos növekedés történt. Ez a két árkategória volt a bővülés motorja. Mindez érthető, hiszen a programban maximum 50 millió forintos lakáshitelt lehet igényelni az első lakásra az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozással 25 éves futamidőre

– tette hozzá.

A szakértő rámutatott, Budapesten különösen látványos volt a bővülés: az 50-100 milliós lakások iránti kereslet több mint kétszeresére nőtt, de a 50 milliósnál olcsóbb kategóriában is csaknem 90 százalékkal emelkedett az érdeklődések száma. Ez azért figyelemre méltó, mert ebben a sávban meglehetősen szűk a beköltözhető kínálat, így a kereslet élénkülése itt a kínálati korlátok ellenére is jelentős.

Balogh László a közleményben arra is kitért, hogy nemcsak a program bejelentése előtti héthez képest nőtt jelentősen szeptember első hetére a kereslet, hanem éves összevetésben is: szeptember elején összességében csaknem 50 százalékkal erősödött a kereslet az egy évvel korábbihoz képest. Az ingatlanhirdetési portál közleménye szerint az Otthon Start indulása kézzelfogható fordulatot hozott a lakáspiacon, és a program hatására kialakult piaci élénkülés középtávon meghatározó tényező lehet a lakáspiaci folyamatokban, különösen akkor, ha a keresletet a kínálat is képes lesz követni.

Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)