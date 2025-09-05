Rákkeltő szezámolajat vonnak ki a forgalomból Magyarországon

A forgalmazója rákkeltő anyag jelenléte miatt kivonta a forgalomból a Golden Lion nevű szezámolaj bizonyos darabjait – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján

határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének jelenlétét mutatták ki Kínából származó szezámolajban.

A termékből holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a Thaiturizmus Kft-vel.

A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról – írták a közleményben. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi – tették hozzá.

A közleményben ismertetik, hogy a forgalomból visszahívott 12×1 literes kiszerelésű Golden Lion szezámolaj minőségmegőrzési ideje 2027 december 11. , tételszáma 20242529_004, a terméket a Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd (Kína) gyártja, és az Asian Food Group B.V. (Hollandia) importálja.

A hatóság közleményében azt kéri, hogy aki az ismertetett tételazonosítóval rendelkező visszahívott termékből vásárolt, és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

Kiemelt kép: a Golden Lion szezámolaj. Forrás: NFKH.gov.hu.