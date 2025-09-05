Nemzetgazdasági Minisztérium: az IMF kéri, Magyar Péterék pedig végrehajtanák a Tisza-adót

Az IMF kéri, Magyar Péterék pedig végrehajtanák a Tisza-adót – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője a közösségi oldalán pénteken megjelent videóban.

A szóvivő kiemelte: a Nemzetközi Valutaalap (IMF) augusztus 29-i ajánlásában többek között úgy fogalmaz,

felül kell vizsgálni a családi adókedvezmény rendszerét Magyarországon, illetve azt javasolják a személyi jövedelemadónál a magasabb jövedelmek, magasabb adókulccsal adózzanak.

Mint mondta, ez is ott van a 80 oldalas országjelentésben, amely nemrégiben látott napvilágot. „De nemcsak ez látott napvilágot, hanem például Tarr Zoltánék etyeki fórumán lényegében nyíltan kikotyogták, hogy kormányra kerülés esetén adókat emelnének, ez a Tisza-adó” – fogalmazott a szóvivő.

Ez azt jelentené, hogy már egy átlag jövedelemmel rendelkező is évente 200 ezer forinttal kevesebbet keresne. Fontos ezt mérlegelni, erről szól a gyakorlatban a Tisza-adó – mondta Palóc André a videóban.

Erről szól még az IMF előrejelzése

A következő öt évben nem lesz érdemi deficitcsökkentés Magyarországon, ami miatt az államadósság középtávon is emelkedő pályán lehet, az évtized végére megközelítheti a 80 százalékot – ez olvasható az IMF friss előrejelzésében a Portfolio szerint. A szervezet szakértői szerint a magyar állam továbbra is jelentős összeget lesz kénytelen kifizetni kamatokra, ráadásul egy esetleges globális piaci sokkhelyzetben sem lenne sok finanszírozási tartalékunk.

A lap szerint a Nemzetközi Valutaalap úgy véli, hogy

a következő években komoly kihívások elé néz a magyar büdzsé, hiszen a 2025-ös 4,7%-os hiány után alig lesz érdemi deficitcsökkentés, még 2030-ban is a GDP 4,3%-a lehet a hiány.

Az idei és a jövő évi előrejelzés megfelel a piaci várakozásoknak, ugyanakkor az mindenképp meglepő, hogy az IMF szerint középtávon sem lesz érdemi költségvetési kiigazítás – jegyezte meg a Portfolio. Az IMF becslései szerint nominálisan a költségvetés kamatkiadása 2030-ra meghaladhatja az 5000 milliárd forintot, a hazai össztermékhez viszonyítva pedig folyamatosan 4-5% között lesz a következő öt évben.

Hozzátették azt is: a tartósan magasan ragadó költségvetési hiány a GDP-arányos államadósság pályájára is hatással lehet, és az államadósság a 2024-es 73,5%-ról 2030-ra 78,6%-ra emelkedhet. Ezen az időszakon belül az IMF előrejelzése szerint egyetlen olyan év sem lesz, amikor csökken.

Kiemelt kép: Palóc André a 48 perc című műsorunkban, 2025.01.30. Fotó:hirado.hu/ Horváth Péter Gyula.