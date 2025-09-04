Nagy Márton: az EU-ban nincs versenyképességet javító terv, az autóipar haldoklik

A gazdaságpolitikának még négy területre kell fókuszálnia, az otthonteremtésre, az adócsökkentésre, az országépítési tervre, valamint az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervre a reálbérek fenntartása és az agrárium megerősítése mellett – jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter a 63. Közgazdász-vándorgyűlés csütörtöki megnyitóján Veszprémben.

Nagy Márton hangsúlyozta: a háborúk, az energiaválság, az EU versenyképességi válsága miatt minden év, minden hónap „egy-egy új meglepetést hoz a közgazdászok életébe”, amelyekre reagálni kell, és amelyekből a legjobbat kell kihozni.

Ilyen helyzetben kell Magyarországnak jó gazdaságpolitikát folytatnia, és megtartani mindazokat az ideológiai irányokat, amelyeket az elmúlt években képviselt: a munkaalapú társadalmat, a családközpontúságot, a nyugdíjasok, illetve a magyar kis- és középvállalatok védelmét – mutatott rá Nagy Márton, kiemelve, hogy a kormány továbbra is az adócsökkentés kormánya marad.

„Vannak akik az adókat emelik, meg progresszív adókkal riogatják a népet, mi mindig is az adócsökkentésben hittünk, az adócsökkentés kormánya voltunk”

– fogalmazott a miniszter.

A nemzetgazdasági miniszter előadásában az amerikai és az európai gazdasági helyzetről szólva elmondta: az Egyesült Államoknak kidolgozott, végiggondolt és végrehajtott stratégiája van a vámokról, a gazdasági növekedésről vagy a tőkebefektetésekről, ezzel szemben az Európai Unióban fordított logika szerint működnek, „költekeznek mint az őrült”, és várják annak hatását a gazdaságra.

Az EU-ban nincs versenyképességet javító terv, „az autóipar haldoklik”, és a kínai gyártók a védővámok ellenére is növelik részesedésüket Európában

– sorolta a problémákat.

Nagy Márton jelezte: a magyar gazdaságpolitika célrendszere a gazdasági semlegesség koncepcióján alapul. A sikeres vállalatokban vagyunk érintettek, mindegy, hogy azok keletről vagy nyugatról jönnek – fogalmazott.

A négy magyar gazdaságpolitikai fókuszterületről szólva a nemzetgazdasági miniszter megjegyezte: az otthonteremtésben az Otthon Start Program mellett több kis program segíti a családokat, széleskörű lehetőséget biztosítva a saját tulajdonú lakás megszerzésére.

A tárcavezető hangsúlyozta: a kormány mindig is az adócsökkentésben hitt, majd megemlítette, hogy a gyermekesek adóéke – a munkáltató teljes munkaerőköltsége és a dolgozó nettó bére közötti különbség – 2026-ra az unióban a legalacsonyabbak között lesz.

Nagy Márton az országépítési tervről elmondta:

47 ezer milliárdos tervet publikáltak a következő tíz év fejlesztéseiről a közúti-vasúti infrastruktúrától a vízügyi, az egészségügyi vagy épp az oktatási területig.

Az ipar- és munkahelyvédelmi tervben a sikeres Demján Sándor Program folytatásán gondolkodnak, amely a jelenlegi 130 milliárd forintos keret mellett további 20-50 milliárd forint értékben folytatódhat, de szerepel benne a Széchenyi Kártya Program kamatainak egységesen három százalékra csökkentése is – ismertette.

A nemzetgazdasági miniszter rámutatott: a reálbérek 2010 óta 75 százalékkal emelkedtek, és azt mondta, hogy ezt a tendenciát meg kell őrizni. Továbbá arról is beszélt: a mintegy 1300 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési forrás több mint felét, 643 milliárd forintot már kifizettek.

Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)