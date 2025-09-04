Nagy Márton: az EU-ban nincs versenyképességet javító terv, az autóipar haldoklik

Nagy Márton hangsúlyozta: a háborúk, az energiaválság, az EU versenyképességi válsága miatt minden év, minden hónap „egy-egy új meglepetést hoz a közgazdászok életébe”, amelyekre reagálni kell, és amelyekből a legjobbat kell kihozni.
Ilyen helyzetben kell Magyarországnak jó gazdaságpolitikát folytatnia, és megtartani mindazokat az ideológiai irányokat, amelyeket az elmúlt években képviselt: a munkaalapú társadalmat, a családközpontúságot, a nyugdíjasok, illetve a magyar kis- és középvállalatok védelmét – mutatott rá Nagy Márton, kiemelve, hogy a kormány továbbra is az adócsökkentés kormánya marad.
„Vannak akik az adókat emelik, meg progresszív adókkal riogatják a népet, mi mindig is az adócsökkentésben hittünk, az adócsökkentés kormánya voltunk”
– fogalmazott a miniszter.
A nemzetgazdasági miniszter előadásában az amerikai és az európai gazdasági helyzetről szólva elmondta: az Egyesült Államoknak kidolgozott, végiggondolt és végrehajtott stratégiája van a vámokról, a gazdasági növekedésről vagy a tőkebefektetésekről, ezzel szemben az Európai Unióban fordított logika szerint működnek, „költekeznek mint az őrült”, és várják annak hatását a gazdaságra.
Az EU-ban nincs versenyképességet javító terv, „az autóipar haldoklik”, és a kínai gyártók a védővámok ellenére is növelik részesedésüket Európában
– sorolta a problémákat.
Nagy Márton jelezte: a magyar gazdaságpolitika célrendszere a gazdasági semlegesség koncepcióján alapul. A sikeres vállalatokban vagyunk érintettek, mindegy, hogy azok keletről vagy nyugatról jönnek – fogalmazott.
A négy magyar gazdaságpolitikai fókuszterületről szólva a nemzetgazdasági miniszter megjegyezte: az otthonteremtésben az Otthon Start Program mellett több kis program segíti a családokat, széleskörű lehetőséget biztosítva a saját tulajdonú lakás megszerzésére.
A tárcavezető hangsúlyozta: a kormány mindig is az adócsökkentésben hitt, majd megemlítette, hogy a gyermekesek adóéke – a munkáltató teljes munkaerőköltsége és a dolgozó nettó bére közötti különbség – 2026-ra az unióban a legalacsonyabbak között lesz.
Nagy Márton az országépítési tervről elmondta:
47 ezer milliárdos tervet publikáltak a következő tíz év fejlesztéseiről a közúti-vasúti infrastruktúrától a vízügyi, az egészségügyi vagy épp az oktatási területig.
Az ipar- és munkahelyvédelmi tervben a sikeres Demján Sándor Program folytatásán gondolkodnak, amely a jelenlegi 130 milliárd forintos keret mellett további 20-50 milliárd forint értékben folytatódhat, de szerepel benne a Széchenyi Kártya Program kamatainak egységesen három százalékra csökkentése is – ismertette.
A nemzetgazdasági miniszter rámutatott: a reálbérek 2010 óta 75 százalékkal emelkedtek, és azt mondta, hogy ezt a tendenciát meg kell őrizni. Továbbá arról is beszélt: a mintegy 1300 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési forrás több mint felét, 643 milliárd forintot már kifizettek.
Orbán Viktor: Az egész ország fellázadt a Tisza-adó ellen
Az adócsökkentés témájával kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta: „Az adókat csökkenteni kell és nem emelni!”. A kormányfő bírálta a vasárnap balhézni készülő Tisza Pártnál jelen lévő fejetlenséget, megjegyezve, szerinte Magyar Péterék egy tyúkudvart sem tudnának elvezetni, nemhogy egy országot.
Kapcsolódó tartalom
„A Tisza adóemelését meg kell akadályozni! Az egész ország fellázadt ellene. De ez még kevés. Még még még, ennyi nem elég!”
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Kiemelt kép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a 63. Közgazdász-vándorgyűlésen (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)