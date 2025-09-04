Közel egyéves csúcsra futott fel a forint árfolyama az euróval szemben

A Portfolio közlése szerint
csütörtök délután erősödött a forint euróval szembeni árfolyama, és a magyar fizetőeszköz a 393-as szintet is áttörte.
Az oldalon felidézik: legutóbb tavaly szeptember 23-án járt a 393-as szint alatt az euró/forint kurzus, vagyis a magyar fizetőeszköz esetében közel egyéves csúcsról lehet beszélni.
A portál szerint forintspecifikus események lehetnek a háttérben, ugyanis a lengyel zlotyval szemben is látványosan erősödött a magyar fizetőeszköz. A folyamatokat a csütörtöki Közgazdász- vándorgyűlésen elhangzott kormányzati megszólalások is befolyásolhatták.
Már augusztusban erősödni kezdett a forint
Augusztus elején az ukrajnai fegyverszünet lehetőségének hatására kezdett erősödni a forint, rég nem látott szintre ért a magyar fizetőeszköz. Akkor 396 alá zuhant az euró-forint kurzus, amire nagyjából egy évvel korábban volt legutóbb példa.
