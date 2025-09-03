A pénztárcájukon érzik az árréscsökkentés hatását a vásárlók – mondta az államtitkár

A vásárlók a pénztárcájukon érzik, hogy az élelmiszerek, a drogériai termékek olcsóbbak lettek az árréscsökkentés hatására, az intézkedéssel a kormány a családokat, időseket segíti – hangsúlyozta Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára szerdán az M1 csatornán.

Felidézte, hogy az árrésstop márciusi bevezetésekor mintegy 30 élelmiszer-kategóriában mintegy 1000 élelmiszer került az árréscsökkentés hatása alá, ebből 836 élelmiszer ára 19,6 százalékkal mérséklődött, 276 élelmiszernek az ára legalább 30 százalékkal, vagy annál nagyobb mértékben csökkent.

Zsigó Róbert kiemelte, az árréscsökkentéssel is a kormány a családokat, az időseket segíti abban, hogy meg tudjanak élni.

Szólt arról, hogy a kormány visszaadta a tizenharmadik havi nyugdíjat, az édesanyák személyijövedelemadó-mentesek lettek, lesznek, megduplázzák a gyerekek után járó családi adókedvezményt.

Az árrésstop intézkedést pedig azért vezették be, mert nem szeretnék, ha ez a pénz extra profit formájában a multikhoz vándorolna.

A KIM államtitkára elmondta, a multinacionális kereskedők és az ellenzéki pártok folyamatosan támadják az árréscsökkentést, de a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát is.

Úgy fogalmazott, hogy

a politikai szereplők, illetve a kereskedelmi cégek nem a kormányt támadják akkor, amikor az árréscsökkentést vagy az élelmiszer-utalványt támadják, hanem a családokat és az időseket, mert az ő pénztárcájukon érződik, hogy olcsóbb lett a tejföl, a vaj, a sajt, a liszt, a sampon, a mosogatószer.

Zsigó Róbert elmondta, ha kivezetnék az árréscsökkentést, akkor a finom liszt 80 százalékkal lenne drágább, a tejfölért 72, a párizsiért 68, az UHT tejért 42 százalékkal kellene többet fizetni, a drogériai termékeknél a sampon 54 százalékkal, a mosogatószer 35 százalékkal kerülne többe.

Amig a multinacionális cégek nem értik meg, hogy a családokra, az idősekre fordított pénzt ne vegyék el, addig az árrésstop intézkedést kénytelenek fenntartani – hangsúlyozta, hozzátéve:

ha ezeket az intézkedéseket a kereskedők ki akarnák kerülni, akkor szélesíteni fogják az érintett termékek körét, akár minden élelmiszerre vagy drogériai termékre kiterjeszthetik, végső esetben pedig hatósági árat is be tudnának vezetni, de ezt nem szeretnék.

Azt szeretnék, hogy az élelmiszerkereskedők 10 százalék, a drogériai kereskedők 15 százalék árréssel megelégednének – mondta az államtitkár.

Zsigó Róbert szólt arról is, hogy szeptember elsejétől elkezdték kézbesíteni a postások a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványt az időseknek, ezzel is megpróbálnak a nyugdíjasoknak, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek segíteni.

Az államtitkár a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hogy az árrésstop hatására 412 drogériai termék ára csökkent átlagosan 26,6 százalékkal, de van 158 olyan termék, amelynek az ára legalább 30 százalékkal mérséklődött.

Kiemelt kép: Tejfölt vesz egy vásárló a fõvárosi Corvin Plazában található Príma üzletben 2025. március 17-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)