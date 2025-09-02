Fokozódik a csődveszély Budapesten, már 65 milliárd forintos mínuszban van a főváros

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója (a főpolgármester korábbi helyettese) egy interjúban elárulta, hogy már -65 milliárd forinton áll a fővárosi költségvetés egyenlege. Elmondása szerint arra számítanak, hogy szeptembertől az iparűzési adók befolyásának köszönhetően ezt sikerül kiegyenlíteni, azonban hosszú távon így is kritikus helyzetbe kerülhet a fővárosi költségvetés szerinte, amennyiben nem sikerül valamilyen megállapodást kötniük a kormánnyal.

A Népszava egyrészt arról kérdezte Kiss Ambrust, hogy szeptemberben lejárt az a jogvédelem, amelyet korábban a Fővárosi Törvényszék adott a budapesti önkormányzatnak.

Válaszában azt mondta: a helyzet még ennél is „kicsit rosszabb”, ugyanis „egy hétfőn kézhez kapott döntés értelmében a pécsi bíróság másodfokon eltörölte a Fővárosi Törvényszék által még decemberben elrendelt azonnali jogvédelmet, így a Magyar Államkincstár bármikor leemelheti a számlánkról visszamenőlegesen a tavalyi szolidaritási hozzájárulás utolsó 4,5 milliárdos részletét”, és ezen túlmenően vonható le a szolidaritási hozzájárulás szeptemberben esedékes 6 milliárd forintos részlete a főváros számlájáról (bár más hónapokra még megmaradt a jogvédelmük).

„Jelenleg mínusz 65 milliárd forint az egyenleg”

– közölte a lappal Kiss Ambrus, bár gyorsan hozzátette: szeptember 10-től kezdődik a cégek iparűzési adójának a befizetése, „így hamarosan pozitívba csúszunk át”.

Mint mondta, „a most érkező iparűzési adóbevételek azonban önmagukban nem elegendőek a főváros pénzügyi helyzetének stabilizálásához”.

„Nincs más lehetőség: meg kell állapodni a kormánnyal a rendezésről”

– tette hozzá a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, bár megjegyezte: a nyáron nem volt tárgyalásuk a kormánnyal, és egyelőre nincs kitűzött időpont sem erre.

Az interjú végén Kiss Ambrust arról is megkérdezték, hogy (megegyezés híján) előállhat-e már ősszel a csődhelyzet, mire azt mondta: „Nagyon sok a változó. Ha nem kapjuk meg az őszi hónapokra a jogvédelmet, vagy ha a korábbi hónapokra megkapottat törlik másodfokon, és be kell fizetnünk a számlákat, akkor már az év vége előtt kritikus szintet érhet el a tartozás.”

Kiemelt kép: Kiss Ambrus (független) általános főpolgármester-helyettes (k) beszél, mellette Karácsony Gergely főpolgármester (j) és Tüttő Kata (MSZP) városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2021. december 15-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)