Megindult a bankok közti verseny: már 2,85 százalékos kamattal is lehet szerezni kedvezményes lakáshitelt

A bankok jelentős kedvezményekkel készülnek az Otthon Start program indulására – a programban elérhető, kedvezményes kamatozású lakáshitelt például az egyes pénzintézetek a kormány által meghatározott 3 százalékosnál valamivel alacsonyabb kamattal biztosítják, valamint a sikeres hitelfolyósítás esetén akár több százezer forint összegű jóváírást is vállalnak – derült ki a pénzintézetek által kiadott közleményekből.

Példátlan verseny bontakozott ki a legnagyobb hazai bankok között az Otthon Start hitelre pályázó ügyfelekért.

Hat pénzintézet – az Erste Bank, a Gránit Bank, az MBH Bank, az OTP Bank, a CIB Bank és Raiffeisen Bank – csak hétfő hajnalban véglegesítette ajánlatait

Az intézetek nemcsak a kamatokat igyekeznek csökkenteni 3 százalék alá, hanem több százezer forint értékű jóváírásokkal próbálják megnyerni az ügyfeleket. Míg korábban ilyen mértékű készpénzes kedvezmények ritkán fordultak elő a lakáshitel-piacon, most minden bank igyekszik túllicitálni a másikat. A jóváírásokhoz azonban feltételek is tartoznak, ezeket érdemes alaposan megismerni a döntés előtt – írta az Index a BiztosDöntés.hu elemzését is felhasználva.

Ezek a legkedvezményesebb ajánlatok

A hétfőn megjelent közlemények szerint több bank is 3 százaléknál alacsonyabb kamattal ajánlotta fel a hitelt (noha a teljes hiteldíj mutató, vagyis a THM ennél minden esetben magasabb a kamatajánlatnál, és sokszor érdemesebb lehet ezt figyelembe venni – erről részletesebben írtunk ebben a cikkünkben).

A bankok a következő ajánlatokkal álltak elő:

A CIB Bank 200 ezer forint jóváírást ajánl, és 2,95 százalékos kamatot. Feltételük ezért cserébe a 2025. október 31-ig történő hiánytalan befogadás, a folyósítást pedig december 31-ig ígérik. A hitel emellett 3 évig nem előtörleszthető náluk (lakástakarék kivételével).

Az Erste Bank 280 ezer forintos jóváírást ajánl a 3 százalékos hitel mellé, amiből 200 ezer forint alapjóváírás; 40 ezer forint törlesztésvédelemért; további 40 ezer forint pedig vagyonbiztosításért jár.

A Gránit Bank adja a legolcsóbb kamattal a hitelt: náluk 2,85 százalékos a kamatajánlat, ami mellé még 200 ezer forintos jóváírást is ajánlanak. Az ajánlat 2025. november 20-ig érvényes, és feltétel náluk a minimum 250 ezer forint havi jövedelem, továbbá az, hogy a 4 évi a tartozás nem csökkenhet 50 százalékig vagy az alá.

Az MBH Bank 100 ezer forintos MOL-utalványt ajánl a 3 százalékos hitel mellé. Náluk feltétel az, hogy minimum 10 millió forintot kell felvenni, és az MBH-s bankszámla is kötelező. Az érdeklődő a hiteligényléssel egyidőben a bank által előírt összegben a követelményeknek megfelelő lakásbiztostást is köt a CIG Pannónia Biztosító Zrt.-nél.

Az OTP Bank nál nincs készpénzes jóváírást, és 3 százalék mellett érhető el a hitel. Van viszont egy költségkedvezmény, amelynek értelmében a közjegyzői díj 50 százalékát visszatérítik Groupama törlesztési biztosítással (3 évig).

A Raiffeisen Bank 100 ezer forint jóváírást ajánl a 3 százalékos hitel mellé azoknak, akik szeptember 30-ig igénylik a hitelt. A folyósítás december 31-ig történik meg.

Az UniCredit és a K&H Bank ajánlatai még nem ismertek, de könnyen lehet, hogy ezek a pénzintézetek is csatlakozni fognak a versenyhez.

Az Otthon Start program hétfőn, szeptember 1-jén indult el, a legfontosabb tudnivalókat ebben a cikkben olvashatja.

