Pásztor Szabolcs: a bankok elsődleges hiteltermékét adja majd az Otthon Start program

A bankok elsődleges hiteltermékét adja majd az Otthon Start program, az ügyfelek pedig komoly lehetőséget kapnak arra, hogy ingatlant szerezzenek, első lakást vásároljanak – mondta a szeptember elsején induló hitelprogramról Pásztor Szabolcs közgazdász, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem docense a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Kitért a Tisza Párt progresszív adózásról szóló elképzeléseire is, előnyösebbnek nevezve annál a jelenlegi egykulcsos szja-t.

Pásztor Szabolcs kifejtette: a korábbi lakáspolitikai intézkedésekkel szemben az Otthon Starthoz nem kell, hogy valaki házas legyen vagy gyermeke legyen; a program univerzális, hiszen akinek nincs többségi tulajdona, élhet ezzel a kölcsönlehetőséggel; emellett hosszú időn át kiszámítható a kamat, ami fix 3 százalék. A maximálisan elérhető hitel 50 millió forint, Magyarországon az átlagosan felvett lakáshitel 25-30 millió forint, tehát bőségesen van mozgástér a lakás vásárlására – fogalmazott.

A közgazdász szerint intenzív verseny lesz a bankok között, lesznek olyan kereskedelmi bankok, amelyek 3 százalék alá is mennek.

Hangsúlyozta: érdemes részletesen megnézni az ajánlatokat, feltételeket, szükség lesz pénzügyi tudatosságra, tervezésre, összehasonlításra. Kitért arra is: vannak, akik „térdelőrajtban állnak”, és már hétfőn megteszik az első lépéseket, míg mások kivárnak.

Újdonságnak nevezte, hogy a kormányzat támogatja azokat a most induló projekteket, amelyek megfelelnek az Otthon Start programnak, ezek nemzetgazdasági kiemelt státuszt kapnak, gyorsabb lesz az engedélyezés, így hamarabb bővül a kínálat. Pásztor Szabolcs szerint az, hogy lakásnál 100 millió, családi háznál 150 millió forint az értékkorlát, valamint másfél millió forint lehet a legmagasabb négyzetméterár, „jól tudja majd minimalizálni az áremelkedés nagyságát”.

Szó volt a műsorban arról is, hogy a Tisza Párt többsávos, progresszív adórendszer bevezetésére készül. Pásztor Szabolcs azt mondta, egy közgazdász mindig érdeklődéssel követi az adórendszer átalakulását, vagy az arra vonatkozó javaslatokat, a személyi jövedelemadó (szja) pedig különösen fontos kategória a háztartások szempontjából. Magyarországon a költségvetésben a legnagyobb befizetési tételt az áfa adja, nem a személyi jövedelemadó, ennek ellenére kiemelt fontosságú ez a kérdés – fogalmazott.

Kifejtette: az egykulcsos adórendszer jól tudja segíteni a tőkefelhalmozást, ami évtizedes hátrány Kelet-Közép-Európában, hiszen nem alakult ki befektetni tudó tőkésosztály, ezért nem véletlen, hogy az utóbbi időszakban ezekben az országokban vezették be az egykulcsos adórendszert. Azt is fontosnak nevezte, hogy ez az adórendszer átlátható, tervezhető.

Megemlítette, hogy az adóversenyképességi index alapján Magyarország globális szinten a 7. helyen áll a teljes adópalettájával, egyéni adózás tekintetében pedig az 5. helyet foglalja el, ez az utóbbi egy évtized eredménye.

Pásztor Szabolcs úgy összegzett: átlátható a magyar adórendszer, és sokat fehéredett is, ez hatalmas előny. Ezzel szemben a sávokat, kulcsokat tartalmazó progresszív adórendszer bonyolultabb, erősítheti az adóelkerülést, nagyobb adminisztrációt jelent, és nem szolgálja a tőkefelhalmozást.

Kiemelt kép: Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója elõadást tart az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány konferenciáján a Néprajzi Múzeumban 2025. május 15-én. MTI/Lakatos Péter.