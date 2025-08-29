Otthon Start program: „A bankok már a rajtvonalnál, máris megindult a verseny az ügyfelekért”

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára emlékeztetett arra, hogy már csak három nap maradt hátra a fix három százalékos lakáshitelt tartalmazó Otthon Start program kezdetéig.

„A bankok már a rajtvonalnál, máris megindult a verseny az ügyfelekért! Egy bank már most kedvezményeket jelentett be: 100 ezer forintos utalványt + kedvezményes számlavezetést a FIX 3%-os hitelt felvevőknek” – írta a Facebook-oldalán a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Panyi Miklós hozzátette, hogy megjelent a közjegyzői díjrendelet is, amely szerint „az otthon startos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár: a piaci díjtétel mindössze 15%-a lesz, 20 millió Ft-os hitelnél ez 21 ezer Ft, 50 millió forintos hitel esetén ez 28 500 forint”. Az államtitkár azt írta:

„Ez 50–70 ezer Ft-os megtakarítást jelent! DE! Abban bízunk, hogy a bankok ezt átvállalják majd az elsőlakás-vásárlóktól”

„A jövő héten további számos fontos bejelentésre számítunk! Már csak 3 nap és indulunk!” – zárta posztját Panyi Miklós.

Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 6-án (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)