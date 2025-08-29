Ezt lehet tudni Dálnoki Áronról, aki a Tisza Párt adóemelési tervezete mögött állhat

A Mandiner szerint a kilencvenes években, a Bokros-csomag idején kezdte meg fizetős amerikai tanulmányait Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője, akinek azóta vadászati, mezőgazdasági és hitelezői érdekeltségei voltak-vannak, és nemrég a Tisza Párt adóemelési tervezetével kapcsolatban került be a hírekbe.

A napokban került az Index birtokába egy belső dokumentum, amely szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi. Ez szöges ellentétben állna a korábbi, radikális szja-csökkentést ígérő kommunikációval. Nem sokkal később pedig a Mandiner közölt egy videót, amelyen a Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán és a párt gazdasági csoportjának koordinátora, Dálnoki Áron beszéltek az adózás kérdéséről.

Most szintén a Mandiner foglalta össze Dálnoki Áron életútját. Mint írták, Dálnoki most a gazdasági koordinátorság mellett az óbudai Tisza-sziget vezetője is, a 2024-es önkormányzati választásokon pedig a Tisza Párt négy fővárosi polgármester-jelöltjének egyike volt a XVII. kerületben, ahol 16,99 százalékot ért el.

Mindeközben arról is írtak, hogy Dálnoki Áron 1996 és 1998 között az amerikai Olin üzleti iskolában tanult, amely St. Louis-i Washington Egyetemen belül működik. Emellett saját bevallása szerint (a LinkedIn-profilja alapján) egy vetőmagot és egy vadászati eszközöket áruló vállalkozása is lehet, amelyekhez még két további vadászüzleti érdekeltség is társul, de volt olyan cége is, amelyet már megszüntettek.

Ezek mellett pedig 2010–2021 között igazgatósági tag volt a Multifaktoring Zrt.-ben, amely honlapja szerint ma is „záloghitelezéssel, illetve a kis- és középvállalatok részére faktoring- és pénzkölcsön-finanszírozással foglalkozik”. Ezen belül is elsősorban „agrárfinanszírozás, szántóföld hitelezése; bioenergetikai projektek hitelezése; forgóeszköz-finanszírozási célú hitelezés” tartozik a profiljába, és cégvezetője volt egy német fogászati vállalkozásnak, a E4K Dental GmbH-nak.

A Magyar Nemzet eközben elérte Dálnoki Áront a tiszás adótervezettel kapcsolatban. A gazdasági koordinátor kérdésre válaszolva azt mondta: nem írtak feljegyzést, az adóterveiket illetően azonban kitérő választ adott.

Kiemelt kép: Tarr Zoltán és Dálnoki Áron a Tisza Párt etyeki fórumán (Forrás: YouTube.com/Mandiner)