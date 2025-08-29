Devizahitellel riogatnak az Otthon Start program kritikusai? – szakértővel elemeztük a témát

A devizahitel és a fix 3 százalékos lakáshitel közötti különbségeket Sebestyén Géza egyetemi docens, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője elemezte a hirado.hu-nak. A szakértő szerint az Otthon Start programmal kapcsolatos rémhírek mögött egyértelműen politikai motiváció áll.

Az Otthon Start program kritikusai gyakran vonnak párhuzamot a fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel és a devizahitelek között. Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője lapunk kérdésére elmondta, hogy az összehasonlítások szakmai alapja a nullánál is kevesebb.

Sebestyén Géza rámutatott, hogy a korábbi devizahitelek legnagyobb problémája az volt, hogy a forint gyengülése és a bankok egyoldalú kamatemelése miatt a törlesztőrészletek drasztikusan megugrottak. „Ez a két tényező csak és kizárólag azért jelentett problémát, mert a hitelek kamata nem volt fix, illetve a hitelek nem forintban, hanem svájci frankban vagy euróban voltak nyilvántartva. Az Otthon Start hitelnél egyik kockázati faktor sem áll fenn. A hitelt forintban tartják nyilván, így nincsen devizakockázata, és fix a kamata, így az nem tud emelkedni” – hangsúlyozta a szakértő.

A közgazdász úgy látja, hogy az Otthon Start program fő kockázata abban rejlik, hogy az adós képes lesz-e visszafizetni a hitelt a futamidő végéig. Mint mondta, ez a kockázat idővel egyre inkább csökken, ugyanis a törlesztőrészletek nem változnak, miközben az emberek jövedelme növekszik az évek alatt.

Sebestyén Géza szerint „aki az Otthon Start hitelt a devizahitelekhez hasonlítja, az annyit ért a közgazdaságtanhoz és a pénzügyekhez, mint egy kerék nélküli játékautó a szimfóniák komponálásához”.

Hozzátette, hogy még a bank sem adna hitelt, ha úgy gondolná, hogy a nemfizetés esélye magas, emellett kisebb átmeneti nehézségek esetén a pénzintézetek is partnerek a megoldásban.

Politikai támadások célkeresztjében az Otthon Start program

Sebestyén Géza szerint a devizahiteles párhuzam egy politikai kommunikációs eszköz, amely szakmai érvekkel nem támasztható alá. Az Otthon Start hitele ugyanis teljesen más konstrukcióban működik: forintalapú, tehát nincs árfolyamkockázat, a kamata pedig fix, így a törlesztőrészletek a teljes futamidő alatt változatlanok maradnak.

„Egyértelműen politikai motivációt látok itt. Bizonyos szereplőknek nem érdeke az, hogy egy sikeres és biztonságos terméket sokan vegyenek igénybe, mert attól félnek, hogy a hitelt felvevők a mostani kormánypártokra fognak szavazni”

– hangsúlyozta a közgazdász a hirado.hu-nak.

Mint mondta, a fix 3 százalék kamatozású hitel havi törlesztőrészlete „kőbe lesz vésve”, így az semmilyen körülmények között nem változhat meg. A bank és a magánszemélyek között létrejött szerződésekbe még egy új kormányhatalom sem nyúlhatna bele, ugyanis a magyar jogrend alapelve a jogbiztonság és a magánszerződések tiszteletben tartása.

„Az természetesen megtörténhet, hogy beszünteti egy kormány az Otthon Start programot, de ez esetben a már felvett hitelek megmaradnak az eredeti kondíciókkal. Azaz felvett hitel feltételeit nem változtathatja meg egy új kormány sem, ám új hitelek felvételét ellehetetlenítheti” – fejtette ki Sebestyén Géza.

A szakértő összességében úgy látja, hogy az Otthon Start program egy biztonságos, kiszámítható konstrukció, amely teljesen más helyzetet teremt, mint a korábbi devizahitelezés. Ugyanakkor szerinte minden leendő adósnak felelős döntést kell hoznia, hiszen a hosszú távú fizetőképesség továbbra is kulcskérdés. „Fontos, hogy minden potenciális igénylő tekintse át, hogy mennyire biztos abban, hogy a folyamatos törlesztést meri és tudja vállalni” – tette hozzá.

