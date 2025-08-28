Otthon Start program: fontos részleteket árult el egy szakértő, önerő híján is hozzá lehet jutni a hitelhez

Szeptember elsején indul az Otthon Start program, amely fix 3 százalékos kamatozású lakáshitellel segíti a fiatalokat és az első lakást vásárlókat. Az állami támogatás a piaci ajánlatoknál és az albérleti díjaknál is jóval kedvezőbb feltételeket kínál. Garam Dániel hitelszakértő arra hívta fel az igénylők figyelmét, hogy önerő nélkül is vannak megoldások, amelyek utat nyithatnak a hitelfelvételre.

Szeptember elsejétől jelentős kedvezményt kaphatnak a fiatalok és az első lakásukat vásárlók az Otthon Start program keretében. A fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel igénylői az albérleti díjnál, és a piacon elérhető hitelajánlatoknál is jóval megfizethetőbben juthatnak saját ingatlanhoz. Az Otthon Start program lehetővé teszi, hogy az igénylők akár 50 millió forintos lakáshitelt vegyenek fel 25 éves futamidővel. A saját ingatlan vásárlása hosszú távú kiszámíthatóságot és biztonságot ad, valamint a későbbi családalapításhoz is szilárd alapokat nyújthat.

Önerő nélkül is van megoldás

A fix 3 százalékos lakáshitel igénylésének több feltétele is van, beleértve a folyamatos jövedelmet és 10 százalékos önerőt, amely például egy 30 milliós lakásnál, 3 millió forint lehet. Garam Dániel, a Money.hu szakértője kiemelte, hogy a bankok a hitelbe bevont adósok összjövedelmét veszik alapul, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott jövedelemarányos törlesztési mutató szerint.

„Jellemzően 600 ezer forintos összjövedelem fölött a jövedelem 60 százalékát, alatta 50 százalékát fogadhatja el a bank törlesztésként” – árulta el a szakértő. Garam Dániel arra is kitért, hogy a hiteligénylők az állami támogatási formákat is beszámíthatják önerőként.

„Vannak azok az állami támogatási formák, amiket szintén be lehet számolni önerőként. A fix 3 százalékos lakáshitelnél a falusi csok támogatás része, illetve a babaváró hitel és a munkáshitel is önerőnek számíthat”

– ismertette.

Garam Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy minden banknál eltérő szabályok vonatkoznak az önerőként történő beszámításra: egyes pénzintézetek a babaváró vagy munkáshitel összegének csak egy részét számolják be a hiteligénylés indítását követő három hónapon belül.

Az Otthon Start program törlesztőrészlete jóval alacsonyabb a piacon lévő ajánlatoknál. Egy 50 millió forintos hitelösszegnél ez havi szinten csaknem 150 ezer forint megtakarítást jelent, ami 25 év alatt több mint 44 millió forintra is nőhet (Forrás: Kormány.hu)

A szakértő szerint rendkívül fontos, hogy az igénylő alaposan körbejárja az Otthon Start program banki lehetőségeit. „Önerőként tudják figyelembe venni a bankok egy pótingatlan fedezetét is. Ilyenkor ugye magasabb az az ingatlanérték, amit a két ingatlannal figyelembe tudnak venni, tehát akkor lehet, hogy nem szükséges majd önerőt bevonni" – tette hozzá.

Az egyik legnagyobb ingatlanhirdetési portál elemzése szerint az Otthon Start program már a szeptemberi indulása előtt érezhetően felpezsdítette a lakáspiacot. Az Ingatlan.com friss adatai alapján egyre többen szeretnének saját célra ingatlant vásárolni, miközben a befektetési célú vásárlások aránya csökkent. A lakáshitel-felvételi kedv szintén jelentősen megugrott: márciusban még a keresők 51 százaléka, augusztusban viszont már 71 százalékuk számolt hitellel.

Az ingatlanok iránti kereslet olyan mértékben megugrott, hogy egy hatéves rekord dőlt meg. Az augusztus 20-át megelőző 33. héten az eladó lakásokra és házakra már 90 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett, mint az Otthon Start program bejelentése előtti 26. héten.

A felmérésből az is kiderült, hogy a vásárlást tervezők közel 60 százaléka fél éven belül szeretne lakáshoz jutni, ami az Otthon Start program hatására előrébb hozta sokak döntését. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint mindez egyértelműen jelzi, hogy a program várhatóan komoly változásokat hoz a lakáspiacon. A szeptember elsejétől induló fix 3 százalékos lakáshitel részleteiről itt olvashat bővebben.

A kiemelt kép illusztráció (Forrás: Stockphoto)