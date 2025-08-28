Meglepő adatok érkeztek, így alakult Magyarország demográfiája júliusban

Az előzetes adatok szerint 2025 júliusában 6696 gyermek született, és 8782-en haltak meg; az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2, a halálozásoké viszont jelentősebb mértékben, 18 százalékkal mérséklődött. A házasságkötések száma szintén csökkent, 11 százalékkal – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön az MTI-vel.

Az adatok alapján júliusban 6696 gyermek született (ami az előző hónapokhoz mérve viszonylag magas számnak mondható), vagyis 2 százalékkal, 138-cal kevesebb, mint 2024 júliusában. Mindeközben 8782-en haltak meg (ami átlagon alulinak számít), vagyis 18 százalékkal, 1972-vel kevesebben az egy évvel korábbinál.

A természetes fogyás a 2024 júliusi 3920-szal szemben most csak 2086 fő volt.

Ebben az időszakban 4324 pár kötött házasságot, vagyis 11 százalékkal, 536-tal kevesebb, mint egy évvel korábban – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy január–júliusban 41 686 gyermek jött világra – 6,9 százalékkal, 3106-tal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, június–júliusban pedig 2,1 százalékkal kevesebb volt az élve születések száma, mint 2024 azonos időszakaiban. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,3, egy évvel korábban 1,37 volt – írták.

Úgy folytatták, hogy január–júliusban 73 692-en haltak meg – 0,2 százalékkal, 129-cel többen az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,2, április–júniusban 1,1 százalékkal többen, míg júliusban 18 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban. A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 32 006 fő volt, 11 százalékkal több az előző évi 28 771 fős értéknél – közölték.

A KSH adatai szerint január–júliusban 24 608 pár kötött házasságot, 5,6 százalékkal, 1459-cel kevesebb az egy évvel korábbinál. Januárban 4,4, februárban 14, március–áprilisban 3,9, június–júliusban 9,5 százalékkal kevesebb, míg májusban 2,4 százalékkal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos hónapjaiban.

Ebben az időszakban ezer lakosra 7,5 élve születés és 13,3 halálozás jutott. Az élve születési arányszám 0,5 ezrelékponttal alacsonyabb, míg a halálozási arányszám 0,1 ezrelékponttal magasabb volt, mint 2024 január–júliusában. A természetes fogyás 0,6 ezrelékponttal, 5,8 ezrelékre nőtt, ezer élve születésre 3,1 csecsemőhalálozás jutott, amely 1,1 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál – tették hozzá.

A házasságkötési arányszám 4,4 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban – olvasható a jelentésben.

Kitértek arra is, hogy 2024 augusztus és 2025 július között 74 405 gyermek született –5855-tel, 7,3 százalékkal kevesebb a megelőző 12 havinál. Mint írták, 127 599-en haltak meg – 540-nel, 0,4 százalékkal többen, mint a megelőző 12 hónapban.

A KSH szerint ugyanebben az időszakban 45 102 pár kötött házasságot, ami 4527-tel, 9,1 százalékkal kevesebb a megelőző 12 havinál.

