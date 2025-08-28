Megérkeztek a friss adatok: beindult a roham a „háromszázalékos” ingatlanokért az Otthon Start miatt

Az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt biztosító Otthon Start program bejelentése óta eltelt csaknem két hónapban eltérő irányba mozdultak az online adatközlésekben látható lakásárak; a kereslet a jobb állapotú „háromszázalékos” ingatlanok árát lefelé „tereli”, miközben a hitelprogramra nem jogosult lakások ára emelkedik – közölte saját adatai alapján az ingatlan.com csütörtökön az MTI-vel.

Az ingatlanhirdetési portál csaknem 230 ezer ingatlanhirdetés alapján vizsgálta meg a hat leggyakoribb és legnépszerűbb ingatlantípus (családi-, iker és sorházak, valamint csúsztatott zsalus, panel és téglalakások) árváltozását július eleje és augusztus közepe között.

Az ingatlan.com friss elemzésében megállapította, hogy országosan a háromszázalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, a magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik:

a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza.

A háromszázalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat. Ugyanakkor a programba nem illeszkedő ingatlanok kínálata és ára nagyobb ütemben emelkedik, mivel ezek tulajdonosai is árat emelnek a kereslet élénkülése láttán.

A szakember rámutatott, az Otthon Start program bejelentése óta sokan arra számítottak, hogy a 3 százalékos hitelre alkalmas lakások árai ugranak meg leginkább. Ehelyett azt látják, hogy ezeknél inkább mérséklődés tapasztalható.

Ezért a kamattámogatott hitellel vásárlóknak a legnagyobb kihívás nem a lakásdrágulás lesz, hanem az, hogy találjanak számukra megfelelő ingatlant.

Kitértek Budapestre is, ahol különösen változatos a kép. A főváros III. kerületében az Otthon Startnak megfelelő lakóingatlanok medián négyzetméterára 1,16 millió forintról 1,2 millió forintra, a IV. kerületben pedig 1,05 millióról 1,1 millió fölé ugrott. Ezzel szemben az I. kerületben 1,36 millióról 1,31 millió forintra mérséklődött az Otthon Start-kompatibilis lakóingatlanok négyzetméterára. A II. kerületben és az V. kerületben is 2 százalék körüli visszaesés látható, így mindkét városrészben 1,3 millió körüli árral lehet kalkulálni.

A vidéki nagyvárosok közül példaként említették, hogy Szegeden az Otthon Startnak megfelelő lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 1,22 millió forintról 1,25 millióra, Kecskeméten 1,14 millióról 1,17 millióra, Miskolcon pedig 915 ezerről 938 ezer forintra nőtt. Debrecenben alig több mint 1 százalékkal drágultak az Otthon Startnak megfelelő ingatlanok. ami 942 ezer forintos szintet jelent.

Kiemelt kép forrása: Hirado.hu/Horváth Péter Gyula