Egy felvétel szerint Magyar Péterék tényleg bevezetnék a Tisza-adót, ha kormányra kerülnek

A Mandiner cikke szerint Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon azt mondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adó bevezetésére készülnek, de csak azért nem beszélnek erről nyíltan, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána mindent lehet. A lap szerint a fórumon részt vevő Tisza Párt-tagok 80 százaléka az szja-emelés mellett voksolt.

A lap tudósításában arról írt, hogy Dálnoki Áron megszavaztatta a Tisza Párt etyeki összejövetelén megjelenő híveit, majd boldogan állapította meg, hogy a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja.

Értesüléseik szerint Dálnoki úgy fogalmazott, hogy csak „egy-két héja” szavazott az egykulcsos adóra.

Tarr Zoltán a megjelenteknek azt magyarázta, hogy a választás előtt sok mindenről nem szabad beszélni, mert abba belebukhat a Tisza.

„Választást kell nyerni, és utána mindent lehet”

– fogalmazott az EP-képviselő. Magyar Péter pártjának alelnöke a lap birtokába került felvétel szerint az egykulcsos adóval kapcsolatban azt mondta, hogy a kormánypártok „el tudták hitetni” azt, hogy mindenkinek jobb az egykulcsos adó. Tarr Zoltán ekkor – a felvétel tanúsága szerint Dálnoki Áronra mutatva azt mondta, hogy ennek abszolút az ellenkezője igaz.

A Mandiner a cikkben Tarr Zoltán szavait idézve azt írta: „Ha ma erről beszélgetünk – nem itt, hanem valahol másutt –, akkor nem kérdés az emberek nagy százalékának, hogy természetszerűleg, ha mindenki ugyanannyit fizet, akkor az egy igazságos dolog. Nem?”

Mire a közönségből érkezett a válasz:

„Nem!”. Erre Tarr azt mondta, „Na, ez az!”, Dálnoki pedig rávágta: „Pontosan”

– írta a Mandiner a birtokukba került felvételekre hivatkozva.

A Mandiner a cikkben megjegyezte, hogy Tarr Zoltán kérdésfeltevése is félrevezető volt, ugyanis az egykulcsos adó nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanannyit fizet, hiszen a magasabb jövedelműek nominálisan több adót fizetnek egykulcsos adó esetén is.

Mint ismert egy az Index birtokába jutott és kedden nyilvánosságra került belső dokumentum szerint Magyar Péter pártja háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését tervezi, amely szöges ellentétben állna a korábbi, radikális szja-csökkentést ígérő kommunikációjukkal.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselõje (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetõje sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövõ Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. (Fotó: MTI/Purger Tamás)