Panyi Miklós szerint nem találja a fogást az ellenzék az Otthon Start programon

Az Otthon Start program elsősorban a fiatalokat célzó első-otthon-program, nem egy demográfiai célú akció, de demográfiai hatásai is lesznek – mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Demokrata című hetilapnak, jelezve: az ellenzék „keresi a fogást” a programon, egyelőre nem sok sikerrel.

Az államtitkárnak az Otthon Start programmal kapcsolatban adott interjújának legfőbb gondolatai:

Albérlet helyett a saját otthonuk törlesztőrészletét fizessék, tulajdonossá váljanak a fiatalok

A programmal Magyarország a legerősebb életkezdési és otthonteremtési csomagot biztosítja a fiatalok számára

A keretrendszer méltányos és igazságos

A program nemcsak az első lakást vásárlókat, hanem az albérletben élőket is tudja majd segíteni

Az ellenzék nem sok sikerrel keresi a fogást a programon

Panyi Miklós kifejtette: a ’90-es évek óta az otthonteremtési támogatások abból indultak ki, hogy van-e gyerek vagy tervez-e gyermekvállalást az adott házaspár, az Otthon Start viszont a tulajdonosi állapotból indul ki és jellemzően a fiatalokat érinti, de nincs korhatárkorlát.

A legfontosabb szempontnak azt nevezte, hogy

a fiatalok minél hamarabb el tudjanak indulni az önálló életben, illetve albérlet helyett inkább a saját otthonuk törlesztőrészletét fizessék, tulajdonossá váljanak.

Érvelése szerint, ha a fiatalok hamarabb önállósodnak, akkor hamarabb tudnak családot alapítani és a vagyoni helyzetükben is nagyobbat tudnak előre lépni, ami szintén nagyon fontos a családalapítási, gyermekvállalási célok megvalósulásában.

Az államtitkár kiemelte, a fix 3 százalékos hitelprogram kombinálható lesz az összes családtámogatási, otthonteremtési programmal. Ez elképesztő lehetőséget jelent a családok, a gyermekvállalásban gondolkodók számára, hiszen nemcsak a már meglévő családtámogatási elemek, hanem az új, fix 3 százalékos, 50 millió forintos hitelkeret is rendelkezésre áll mostantól számukra, ami óriási segítséget nyújthat a házvásárlásban, a házépítésben vagy a nagyobb méretű lakás megvásárlásában – hangsúlyozta.

Példaként említett egy két gyermeket tervező házaspárt, amelynek nincs első otthona. Ők a csok pluszban kapnak egy 30 millió forintos hitelkeretet, itt fix 3 százalékos a kamat és szintén akár 25 év a futamidő. A csok plusznál a megvásárolt ingatlan esetén van illetékmentesség is, és ha megszületik a második gyermek, akkor 10 millió forintot leírhatnak a 30 millió forintos hitelből. Emellé jön be az 50 millió forintos, 3 százalékos fix kamatozású hitel, ezzel ők összesen 30 plusz 50 millió forintos kamattámogatott hitelhez férnek hozzá, így nagyobb ingatlanban, illetve lakás helyett akár házban is gondolkodhatnak. A babaváró hitel nagy részét pedig beforgathatják önrészként.

Panyi Miklós kijelentette:

Magyarország a legerősebb életkezdési és otthonteremtési csomagot biztosítja a fiatalok számára.

Elmondta, próbálták az első otthon definícióját életszerűvé alakítani, ezért az a főszabály, hogy az elmúlt tíz évet vizsgálják; ha valakinek több mint tíz évvel ezelőtt volt ingatlantulajdona, az nem számít.

Kifejtette: például a devizahitel-károsultakra gondolnak, hiszen nagyon sok olyan család vagy épp egyedülálló, középkorú ember van, aki akkor elvesztette az otthonát és még most is albérletben él, de részt vehet a programban az is, akinek egy 15 millió forintot meg nem haladó értékű ingatlantulajdona vagy ingatlantulajdon-hányada van.

Hozzátette, sok tízezer ember örökölt olyan ingatlant, amit nem akart használni, de nem tudott eladni, és úgy gondolták, méltatlan lenne, ha az ilyen élethelyzetben lévőket nem engednék be a programba. Azok is részt vehetnek, akiknek legfeljebb egy, maximum 50 százalékos tulajdonrészük van, amihez gyakran ugyancsak öröklés útján jutottak hozzá, sokszor nekik sincs lehetőségük arra, hogy saját otthonban éljenek.

Az államtitkár közölte:

a visszajelzések alapján a társadalom és a szakma is úgy ítélte meg, hogy ez a keretrendszer méltányos és igazságos.

A lakásárak drágulására vonatkozó kérdésre azt válaszolta, másfél milliós négyzetméter fölé nem drágulhatnak azok az ingatlanok, amelyek az első-otthon-programban részt akarnak venni. Ez a másfél millió forintos négyzetméterár két-három évre megfogja majd a budapesti ingatlanok drágulását is mind a használt, mind az újlakás-piacon – mondta.

Kitért arra is, hogy augusztusban, amikor az egyetemisták a leginkább jönnek Budapestre, a fővárosban csökkentek az albérletárak.

Az államtitkár szerint nyilvánvaló az összefüggés: az Otthon Start Program miatt sokan elkezdtek abban gondolkodni, hogy albérlet helyett lakást vesznek maguknak, és néhány hónapot inkább a szülői házban maradnak, ha utána saját otthonuk lehet.

Hozzáfűzte,

a program nemcsak az első lakást vásárlókat, hanem az albérletben élőket is tudja majd segíteni.

Panyi Miklós elemzése szerint a magyar gazdaságra is jó hatással lesz a program. Várakozásuk szerint öt év alatt 50 ezer olyan lakás épül meg, ami egyébként nem valósult volna meg, vidéken is több ezer családi ház épülhet, ez azt jelenti, hogy a következő öt évben megmozdulhat 4500-5000 milliárd forintnyi beruházási érték.

Tízezer új lakás körülbelül 1 százalékkal járul hozzá a GDP-hez, tehát a program a bruttó hazai termékre is jó hatással lesz: több tízezer új munkahely jön létre az építőiparban, mindez kedvezően hat a gazdasági növekedésre, az építőiparhoz kapcsolódó más alágazatokra – közölte.

Azt mondta: az építőipari konjunktúrából sok száz milliárd forintos adóbevétele lesz a költségvetésnek, amiből pedig ez a program teljes mértékben finanszírozható.

Panyi Miklós kiemelte: összességében ez jó az első lakást vásárlóknak, az ingatlaneladóknak, az építőiparnak, a gazdaságnak és a költségvetésnek is.

„Úgyhogy nagy bajban van az ellenzék, akik számára ezek mind persze borzalmas hírek, keresik is a fogást a programon, egyelőre nem sok sikerrel”

– fogalmazott.

Szólt arról is, hogy reményeik szerint sok fiatal a saját lakáshoz jutás miatt már nem megy külföldre, illetve akik már kiköltöztek, azok hazajönnek.

Kiemelt kép forrása: hirado.hu / Horváth Péter Gyula