Magyar Nemzet: Magyar Péter tagadja az szja-emelés tervét, saját szakértőjének korábbi kijelentése viszont cáfolja őt

A Tisza Párttal szorosan együtt dolgozó Petschnig Mária Zita közgazdász már márciusban arról beszélt: „aki áfát akar csökkenteni, az egyúttal adót is akar emelni”. A Magyar Nemzet cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy ez ellentmond Magyar Péter azon kijelentésének, melynek során a Tisza Párt elnöke tagadta az Index által kedden nyilvánosságra hozott, az szja-emelést kilátásba helyező dokumentum tartalmát.

Mint ismert, az Index kedden hozta nyilvánosságra azt a birtokába került belső feljegyzést, mely szerint szja-emelésre, háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhet a Tisza Párt kormányra kerülése esetén, amennyiben megnyerné a 2026-os országgyűlési választásokat. A dokumentum alapján már a havi 417 ezer forintnál többet keresőknek is jelentősen több adót kellene fizetniük a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett. Ha a terv jelenlegi formájában valósulna meg, akkor egy magyar dolgozónak legalább havi 40 ezer forinttal csökkenne a nettó bére.

A Magyar Nemzet szerdán súlyos adóemelésről írt, hozzáfűzve, hogy ez lényegében a 2010 előtti, Gyurcsány-kormány-féle adórendszer felélesztése. A súlyos szja-emelést a terv kiötlői az áfa kisebb mértékű csökkentésével próbálnák eladni az adófizetőknek – ismertették a cikkben, amelyben arról is írtak, hogy bár a párt elnöke azonnal cáfolni próbálta a hírt, de a Tisza körüli szakértők eddigi ténykedései egyértelműen megerősítik az Index cikkében foglaltakat.

A Magyar Nemzet információi szerint a Magyar Péter pártjához köthető, a drasztikus adóemelési tervet készítő gazdasági csoport munkáját az a Dálnoki Áron koordinálja, aki a lap kérdésére válaszolva csupán annyit mondott, hogy nem írtak feljegyzést, az adóterveiket illetően azonban kitérő választ adott, vagyis nem cáfolta kategorikusan az szja-emelésről szóló elképzelést.

A Magyar Nemzet a cikkben emlékeztet, hogy több gazdasági szakember is dolgozik a Tisza Párt körül, egyikük az a Petschnig Mária Zita, akit a sajtóban megszorításpárti közgazdászként is emlegetnek, ő segíti Magyar Péter pártja gazdasági programjának kialakítását, emellett a pártrendezvények állandó előadója és annak a Kéri Lászlónak a felesége, aki az elmúlt időszakban gyakorlatilag Magyar Péterék propagandistája lett.

A cikkben felidézik, hogy Petschnig Mária Zita korábban elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését és 2010 után is folyamatosan a megszorítások bevezetése mellett érvelt, a Tisza-sziget egyik idén márciusi rendezvényén ironizálva bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést.

„A kétgyerekeseknek annak ellenére, hogy így beosztották, hát ezt már végleg nem értem, hogy még negyven alatt, mert ugye negyven alatt, úgyhogy százhúszezren vannak, de hogy miért kell egy ötven fölöttinek adni? Mert az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – idézte a közgazdász szavait a Magyar Nemzet.

A cikk szerint Petschnig Mária Zita az Aranyfürt Tisza-szigetnél márciusban arról is beszélt, hogy Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek, ami a lap szerint egybevág az Index által közzétett dokumentum tartalmával.

„Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés (…). Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani”

– fogalmazott Petschnig Mária Zita, férje, Kéri László oldalán. (a videón 2.54.35-től)

Kiemelt kép: Petschnig Mária Zita (Forrás: Facebook)