Nem változtatott a jegybanki alapkamaton a monetáris tanács

Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,50 százalékos szintjén keddi ülésén a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa.

Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.

Az előző, júliusi ülésén sem változtatott a testület a jegybanki alapkamaton, a kamatfolyosón, illetve az egynapos (O/N) hitel kamatán. Júliusban a tanács egyhangúlag döntött az alapkamat változatlan szinten tartásáról. A testület egyöntetű értékelése szerint a szigorú monetáris politikai irányultság fenntartása szükséges. A döntéshozók álláspontja szerint az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem volt indokolt júliusban.

Legutóbb tavaly szeptemberben változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.

Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)