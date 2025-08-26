Kilencven százalékra emelkedett a saját lakást keresők aránya

Július végén augusztus elején már a válaszadók mintegy kilenctizede, 89,2 százaléka jelezte, hogy saját célra vásárolna lakóingatlant, ami enyhe növekedés a márciusi 86,7 százalékos eredményhez képest; a befektetési célú vásárlók aránya közben 10,8 százalékra csökkent a korábbi 13,3 százalékról – közölte több mint 11 ezer lakáskereső körében végzett felmérése alapján az Ingatlan.com kedden az MTI-vel. Vezető gazdasági szakértőjük, Balogh László közölte: az a tény, hogy a márciusi 51 százalékkal szemben augusztusban a lakáskeresők 71 százaléka gondolkodott hitelfelvételben jelzi: mennyire megmozgatja majd a lakáspiacot az Otthon Start program.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, aki elmondta, hogy míg márciusban a lakáskeresők 51 százaléka gondolkodott hitelfelvételben, augusztusban már 71 százalékos volt az arányuk. Ez jelentős elmozdulás az év eleji adatokhoz képest és elsősorban az Otthon Start program indulásával van összefüggésben, amiben maximum 3 százalékos kamatozású lakáshitelt lehet igényelni az első lakás megvásárlására.

Ez azt is jelzi, hogy mennyire megmozgatja majd a lakáspiacot az Otthon Start.

Az Ingatlan.com kutatásából az is kiderült, hogy a vásárlást tervezők közel 60 százaléka fél éven belül szeretne lakást venni, míg márciusban ez az arány még csak 52 százalék volt; így az Otthon Start nemcsak a hitelfelvételi kedvet növelte, hanem a tényleges vásárlási szándékot is sokaknál előrébb hozta.

Az Otthon Start bejelentése óta fokozatosan erősödik a kereslet az eladó lakások iránt az ingatlanhirdetési portál adatai szerint.

A legfrissebb statisztikák alapján az augusztus 20-át megelőző 33. héten az eladó lakásokra és házakra már 90 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett, mint az Otthon Start bejelentése előtti 26. héten. Az államalapítás ünnepét is magában foglaló 34. héten pedig 77 százalékos volt a keresletnövekedés a júniusi végi szinthez képest.

A legnagyobb keresletnövekedés Budapesten és a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken történt, ahol a 33. héten 94–110 százalékkal ugrott meg az érdeklődések száma az eladó lakások és házak iránt.

Kiemelt kép: A fiatalok számára jelentős segítséget nyújt az otthonteremtéshez a fix 3 százalékos hitelprogram (Fotó: Getty Images)