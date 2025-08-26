Hat nap múlva indul Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja, itt vannak a részletek

Már csak hat nap van hátra szeptember elsejéig, ekkor indul az Orbán Viktor által július elején bejelentett Otthon Start Program, amely a kormány tájékoztatása szerint a rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési támogatás fiataloknak. A fix 3 százalékos kamatú, akár 25 éves futamidejű, 10 százalékos önerővel elérhető állami kamattámogatott lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyújt az első lakásukat megvásárolni kívánók számára.

Mint ismert, a miniszterelnök július másodikán a Facebook-oldalán jelentette be a kormány új otthonteremtési támogatásról meghozott döntését, mely szerint háromszázalékos kedvezményes hitelt biztosítanak mindenkinek, aki első lakását vagy házát vásárolná meg, bárhol az országban.

Orbán Viktor bejelentését követően folyamatosan kerültek nyilvánosságra az Otthon Start Program részletei.

Huszonöt éves futamidő, maximum 50 millió forintos felvehető összeg, 3 százalékos fix kamat

A Kormányzati Tájékoztatási Központnak (KTK) a kormany.hu oldalon is elérhető tájékoztatása szerint a program keretében biztosítandó lakáshitel az első lakás megvásárlására, legfeljebb 50 millió forint értékben vehető fel. A hitelkonstrukció futamideje legfeljebb 25 év lehet és a kamat pedig végig fix, 3 százalékos.

A megvásárolni kívánt ingatlan négyzetméterenkénti vételára legfeljebb 1,5 millió forint lehet, míg a teljes ingatlan értéke lakás esetében legfeljebb 100 millió, lakóház esetén 150 millió forint lehet. A hitelfelvételhez legalább 10 százalék önerő szükséges, a hitel pedig legfeljebb az ingatlan vételárának 90 százalékáig nyújtható ingatlanfedezet mellett.

A KTK ismertetése szerint a hitelre minden olyan cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgár jogosult, aki magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezik és legalább 2 év társadalombiztosítási jogviszonnyal bír.

Emellett meg kell felelniük a hitelintézetek által előírt hitelképességi feltételeknek.

Nincs felső életkori határ – bármely nagykorú, cselekvőképes személy jogosult lehet, ha megfelel a fenti követelményeknek.

A hitelt szomszédos országokba ingázók is igénybe vehetik. Esetükben a társadalombiztosítási jogviszonyba beleszámít a szomszédos országban fennálló foglalkoztatás is, vagyis magyarországi lakóhely és határon túli munkaviszony együttes fennállása szükséges.

Hozzátették: fő szabály szerint az jogosult az igénylésre, aki az elmúlt 10 évben nem rendelkezett belterületi lakóingatlannal, de azok is igénybe vehetik, akik olyan ingatlantulajdoni hányaddal rendelkeztek, amely értéke legfeljebb 15 millió forint vagy tulajdoni hányaduk legfeljebb 50 százalékos.

A támogatott ingatlanban nem kötelező állandó lakcímet létesíteni, az ingatlant nem lehet eladni a hitel lejáratáig, de albérletbe kiadható.

A hitel kombinálható más állami, kamattámogatott lakáshitelekkel, ha ezeket is ugyanarra az ingatlanra veszik igénybe. Ez azt jelenti, hogy a fix 3 százalékos lakáshitel mellett igényelhetik a csok pluszt, a babaváró hitelt, a falusi csokot, az energiahatékonysági felújítási hitelt és a vidéki otthonfelújítási programot is.

A kormány közölte azt is, hogy a hitel ügyintézésével kapcsolatos díjat rendeletben maximalizálják, ezért a banki díj legfeljebb 30 ezer forint lehet.

A hitel havi törlesztője alacsonyabb lehet, mint az albérleti díj

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta, hogy a kedvezményes hitel havi törlesztőösszege sok esetben alacsonyabb lesz, mint egy albérlet havi bérleti díja, hozzáfűzve, hogy az alacsony havi törlesztőrészlet akár egy nagyobb méretű ingatlan vásárlását is lehetővé teszi a fiatalok számára, illetve olyanok számára is lehetővé teszi az első otthon megszerzését, akik jelenlegi helyzetükben nem lennének képesek arra, hogy első otthont vásároljanak.

„Magyarországnak jó, a Tisza Pártnak rossz”

Az államtitkár a programmal kapcsolatban a Harcosok órájában Németh Balázzsal, a Fidesz frakciószóvivőjével beszélgetve az Otthon Start Programot ért ellenzéki, elsősorban a Tisza Párt irányából érkező támadásokra reagálva elmondta: azért támadják a programot mert az jó Magyarországnak, jó a magyar embereknek és Panyi Miklós úgy fogalmazott, hogy Kollár Kinga Tisza párti EP-képviselő elhíresült megszólalása óta lehet tudni, hogy ami jó az országnak, az rossz a Tiszának, ami pedig rossz az országnak, az jó a Tiszának.

„Ez a program sok tízezer embernek segít az első ingatlantulajdon megszerzésében, valamint sok tulajdonos számára nyújt segítséget abban, hogy eladja ingatlanát”

– hangsúlyozta az államtitkár.

Panyi Miklós kiemelte: az Otthon Start Program a vállalkozások számára munkahelyeket teremt, jó a gazdaságnak, jó az országnak, vagyis rossz a Tisza Pártnak.

Az államtitkár két héttel ezt követően a portfolio.hu-nak az Otthon Start programról közölt cikkére reagálva azt közölte: „izzadságszagú, a tudományosság és szakmaiság mázával leöntött cikkel igyekeztek bizonygatni, hogy a fix 3 százalékos hitel bizony nem valós segítség a fiatalok lakhatási helyzetének megoldására. Ennél nagyobbat nem is tévedhetne a cikk szerzője, ezt a tévedést pedig vagy a szakmaiság hiányának, vagy valamilyen más nem ismert oknak vagyunk kénytelenek betudni.”

Orbán Viktor augusztus huszadikán a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy mekkora érdeklődés övezi az Otthon Start Programot. A miniszterelnök úgy fogalmazott:

„Óriási az érdeklődés az Otthon Start program iránt. Megmozdult az ország!”

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a hétfői kormányinfón arról tájékoztatott, hogy olyan kormányrendelet született, amely megteremti a program összhangját a családi otthonteremtési kedvezményekkel.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium hétfő este közölte, hogy megjelent a vonatkozó kormányrendelet.

A tárcavezető kiemelte: a jelenlegi piaci kamatokhoz képest 10 millió forintonként havonta 30 ezer forinttal kell alacsonyabb törlesztőrészletet fizetni. Elmondta: az érdeklődés láthatóan óriási, a bankokkal való egyeztetés már a program kidolgozása során is folyamatos volt.

„Úgy látjuk, hogy a bankok is készen állnak és tudják, hogy egy komoly verseny lesz, ezért még akár a kötelező szabályoknál kedvezőbb ajánlatokkal is lehet majd a piacon találkozni”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: várakozásaik szerint csak az idei évben 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat el országszerte, ezek jelentős része az Otthon Start program keretében megvásárolható lesz – közölte. A tárcavezető elmondta azt is, hogy hétfő este fog megjelenni az a kormányrendelet, amely a családi otthonteremtési kedvezmények és az Otthon Start program közötti összhangot fogja megteremteni, biztosítva az átjárhatóságot is.

A teljes magyar ingatlanpiacnak óriási lendületet adhat az Otthon Start Program (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

A rendszer tehát kellően rugalmas, ezenfelül kellő garanciát biztosít arra is, hogy az árakat ne növelje, hanem kifejezetten fékezze – emelte ki Gulyás Gergely.

Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra, hogy hosszú távon óriási eltérés mutatkozik a saját lakás vásárlása és a bérlakásban élés költségei között.

A közgazdász számításai szerint, ha egy fiatal az Otthon Start programot választja, akkor 50 éves időtávon összesen mintegy 77 millió forintot költ a lakhatására. Ezzel szemben, aki albérletben él ugyanennyi ideig, az közel 291 millió forintot fizet ki – vagyis majdnem négyszer annyit.

Sebestyén Géza szerint ez a különbség rávilágít arra, hogy a saját ingatlan megszerzése nemcsak biztonságot, hanem jelentős pénzügyi előnyt is biztosíthat a fiatalok számára.

Orbán Viktor az elmúlt hétvégén a Digitális Polgári Körök tagjainak küldött üzenetében hívta fel a figyelmet az Otthon Start Program szeptember elsejei indulására. A kormányfő akkor azt írta:

„Három százalék. Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk. Minden fiatalnak lehessen saját otthona. Visszaszámlálás indul: még 8 nap!”

