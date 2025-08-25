Kiosztotta a kormány államtitkára a Portfolio szerzőjét az Otthon Startról szóló cikk miatt

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára egy Facebook-posztban reagált a Portfoliónak arra a cikkére, amelyet az Otthon Start programról közölt a portál. A politikus szerint a lap téves információkat közölt a cikkben, és úgy véli, hogy a szerző egyszerűen nem érti a program lényegét.

„A Portfolio tegnap izzadságszagú, a tudományosság és szakmaiság mázával leöntött cikkel igyekezett bizonygatni, hogy a fix 3%-os hitel bizony nem valós segítség a fiatalok lakhatási helyzetének megoldására. Ennél nagyobbat nem is tévedhetne a cikk szerzője, ezt a tévedést pedig vagy a szakmaiság hiányának, vagy valamilyen más nem ismert oknak vagyunk kénytelenek betudni ”– kezdte a bejegyzését Panyi Miklós azzal a cikkel kapcsoltaban, amelyet Süle-Szigeti Bulcsú jegyzett a Portfolio oldalán.

Az államtitkár azt írta: A cikk szerzője rengeteg adattal próbálja igazát – miszerint a program nem valós segítség – alátámasztani. De ezek több sebből véreznek: az általa használt adatok nem az első lakásvásárlók ingatlanviszonyaira vonatkoznak; az általa használt adatok nem az első lakásszerzők valós jövedelmi viszonyaira vonatkoznak; hibás a vizsgált ingatlanok köre; hibásak a területi alapú jövedelmi és ingatlanár összehasonlítások.

„Ezzel összhangban pedig teljesen hibásak a következtetések is. Azon pedig már meg se vagyunk lepődve, hogy a fix 3%-os hitellel kapcsolatban alapvető tényeket hallgat el a szerző. Nyilván azok nem illeszkedtek a cikk negatív hangvételű, téves végkövetkeztetésének keretrendszerébe…”

– írta az államtitkár.

Panyi Miklós ezt követően tételesen felsorolta, hogy szerinte mi minden tévedett a cikk szerzője az ingatlanméret-számítástól kezdve a vizsgált korcsoporton át a fontos tények elhallgatásáig bezárólag.

„A cikk tehát összefoglalva, rossz alapterülettel, rossz négyzetméterárakkal, kétszeresen rossz kereseti adatokkal dolgozik, miközben elhallgatja a program által nyújtott fontos kedvezményeket és tényeket – az adóstárs bevonásának lehetőségét, a nagyobb hitelösszeg elérhetőségét –, amivel jelentősen feljavult az első lakásvásárlók hozzáférése az ingatlanokhoz”

– összegzett Panyi Miklós, majd hozzátette: „Javasoljuk ezért, hogy a Portfolio a jövőben igyekezzen visszahelyezkedni a szakmaiság talajára, valós és észszerű adatokra alapozva közelítsen olyan fontos társadalompolitikai kérdésekhez, aminek a kezelése közös – nem csak kormányzati – felelősség és ezért az túlmutat a kattintásvadász és szenzációhajhász cikkek megírásának és megjelentetésének világán. Bízunk benne, hogy a cikk szerzője is ennek a szellemében viszonyul a kortársainak lakhatását nagymértékben segítő és több tízezer fiatal számára az első otthon megszerzését elősegítő programhoz!”

Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára nyilatkozik az Otthon Start Programról a Miniszterelnökségen 2025. július 8-án. MTI/Bodnár Boglárka.