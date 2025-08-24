Az ingatlanfejlesztők is eredményesebbek lehetnek az Otthon Start programmal – emelte ki a miniszterelnök főtanácsadója

Az Otthon Start Programnak a lakosság támogatásán kívül célja az is, hogy az ingatlanfejlesztők, illetve az építőipari ágazat is minél jobb eredményeket produkáljon – hangsúlyozta Szalai Piroska a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. A miniszterelnök főtanácsadója az adásban a Demjén Sándor Program bővítésének lehetőségéről, valamint az átlagkeresetek, a reálbérek és a minimálbér további növekedéséről is beszélt.

Szalai Piroska azt mondta, hogy amióta megjelent a hír a programról, az építőiparban sok fejlesztést korábbra hoztak, az ingatlanfejlesztő kisvállalkozók is „betöltötték naptárukat”, és úgy fogalmazott: nem baj, hogy az építőipar „megint le fog terhelődni”.

Ismertetése szerint a korábbi programokhoz képest az Otthon Startban vannak olyan gátak, amelyek fékezni tudják az ingatlanok további áremelkedését: lakások esetében 100 millió forint, házak esetében 150 millió forint az összeghatár és olyan ingatlant nem lehet vásárolni, amelynek a négyzetméterára meghaladja a másfél millió forintot.

Hozzátette, ezek az összegek nem szűkítik a lakáskínálatot, sok használt és új ingatlan is van, amely beletartozik ebbe a csoportba. A főtanácsadó cáfolta azokat az ellenzéki véleményeket, melyek szerint Budapesten nem lehet hozzájutni ilyen értékű ingatlanokhoz.

Szalai Piroska a készülő ipar- és munkahelyvédelmi akciótervről is beszélt, amiről elmondta: a kormány próbálja a Demjén Sándor Programot bővíteni, többek által elérhetővé tenni, de a szociális hozzájárulási adó (szocho) csökkentésében is gondolkodik. Amennyiben lesz szocho-csökkentés, akkor szinte biztos, hogy a minimálbér-tárgyalások végéig ezt el kell dönteni – fűzte hozzá.

Emlékeztetett, hogy a tavaly létrejött 3 éves bérmegállapodásban jelezték, hogy

a minimálbér jövőre 13 százalékkal fog emelkedni és reményét fejezte ki, hogy a mostani tárgyalásoknál sem fogják ezt módosítani.

Ismertette, hogy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint Magyarországon az első negyedévben a reálkereset-emelkedés a 7. legnagyobb volt a 37 OECD ország, tehát a világ legnagyobb, legélénkebb gazdaságait tömörítő szervezet tagjai között.

Kitért arra, hogy idén az első öt hónapban 9 százalék volt az átlagkereset emelkedése az előző évhez képest, ami jóval magasabb, mint az idei infláció. Hozzátette: a jövő évi keresetemelkedés is szinte biztos, hogy reálértékben is pluszt fog jelenteni, mert a minimálbér növekedése a fölötte levő kategóriákra is hatni fog.

